أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان

#عاجل في المناطق الوعرة وتحت الأرض في جنوب لبنان: تدمير بنية تحتية تحت الأرض بطول حوالي 70 متراً ومصادرة وسائل قتالية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية
🔸تعمل قوات اللواء 646 تحت قيادة الفرقة 146 في عمليات برية مركزة في جنوب لبنان في قلب عدة قرى جنوب لبنان حيث داهمت القوات عدة مواقع… pic.twitter.com/fiFvw3SAQx
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2024
#عاجل في المناطق الوعرة وتحت الأرض في جنوب لبنان: تدمير بنية تحتية تحت الأرض بطول حوالي 70 متراً ومصادرة وسائل قتالية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية
🔸تعمل قوات اللواء 646 تحت قيادة الفرقة 146 في عمليات برية مركزة في جنوب لبنان في قلب عدة قرى جنوب لبنان حيث داهمت القوات عدة مواقع… pic.twitter.com/fiFvw3SAQx