أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان

#عاجل في المناطق الوعرة وتحت الأرض في جنوب لبنان: تدمير بنية تحتية تحت الأرض بطول حوالي 70 متراً ومصادرة وسائل قتالية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية



🔸تعمل قوات اللواء 646 تحت قيادة الفرقة 146 في عمليات برية مركزة في جنوب لبنان في قلب عدة قرى جنوب لبنان حيث داهمت القوات عدة مواقع… pic.twitter.com/fiFvw3SAQx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي "تدمير بنية تحتية تحت الأرض بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية، في المناطق الوعرة وتحت الأرض في جنوب لبنان".وكتب عبر اكس:"تعمل قوات اللواء 646 تحت قيادة الفرقة 146 في عمليات برية مركزة في جنوب لبنان في قلب عدة قرى جنوب لبنان حيث داهمت القوات عدة مواقع بناءً على مؤشرات استخباراتية.في المناطق تحت الأرض وفي منطقة وعرة وجبلية كشفت القوات بنية تحتية تحت الأرض متشعبة بطول حوالى 70 مترًا حيث وخلال أعمال التمشيط عثرت القوات على غرفة ووسائل إقامة طويلة الأمد إضافة إلى وسائل قتالية.في عملية مداهمة أخرى تم اكتشاف بنية تحتية تحت الأرض تضم غرف إقامة ومخزون من الوسائل القتالية.في نهاية النشاط دمرت القوات البنى وصادرت الوسائل القتالية."