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لقاء بري - الأمين العام للإتحاد الدوليّ للصليب الأحمر والهلال الأحمر... لعرض الأوضاع الانسانية
أخبار لبنان
2024-11-05 | 08:00
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لقاء بري - الأمين العام للإتحاد الدوليّ للصليب الأحمر والهلال الأحمر... لعرض الأوضاع الانسانية
استقبل رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، الأمين العام للإتحاد الدوليّ لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين والوفد المرافق.
وحضر رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانيّ أنطوان الزغبي من وفد من الجمعية.
وعرضوا الأوضاع العامة، سيما الإنسانية منها وملف النازحين وبرامج عمل الإتحاد الدوليّ للصليب والهلال الأحمر في المرحلة الراهنة، إضافة إلى إطلاق الحملة الدولية لمساعدة الصليب الأحمر اللبنانيّ.
وقال الزغبي: "زيارة الأمين العام اليوم هي زيارة دعم كبيرة للبنان، وزيارتنا اليوم ليس فقط لننقل لدولة الرئيس بأنّ الإتحاد الدوليّ للصليب الاحمر والهلال الاحمر يساعد اللبنانيين جميعهم ويساعد الصليب الاحمر، إنّما لوضعه بأجواء الحملة، التي الدولية التي سوف نطلقها لمساعدة الصليب الأحمر اللبنانيّ."
وقال جاغان: "أزور لبنان للعمل مع الصليب الأحمر اللبنانيّ عن طريقة تعزيز وتقوية وزيادة النشاطات الإنسانية وتوسعة إنشطة الصليب الاحمر الدوليّ في حال وصلنا إلى أوضاع اكثر تعقيدًا."
وأضاف: "لقد أنهيت للتو لقائي مع رئيس مجلس النواب اللبنانيّ، الذي أكّد لنا دعمه الكامل وأنه سيكون هناك دعم كامل لعمل الصليب الاحمر الدولي ولأنشطته وهو (اي الصليب الاحمر الدوليّ) يتمتع بثقة كاملة من الشعب اللبنانيّ وبإمكانه الوصول إلى كافة المناطق اللبنانية وبالتالي التأكّد من وصول هذه المساعدات لمستحقيها."
وشدّد على أنّ الصليب الاحمر الدوليّ كان يركز بجزء كبير من من عمله على وصول المساعدات الطبية وعمليات تأمين الدم والمساعدات الاسعافية الأولية وتقديم الخدمات للنازحين في منازلهم "واليوم نطلق هذه المبادره التي اشارك فيها لكي نؤكّد التزامنا للصليب الأحمر اللبنانيّ اننا سنكون هنا طالما هناك حاجة لهذا الوجود".
واستقبل بري أيضًا سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده في لدى لبنان، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيليّ على لبنان.
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