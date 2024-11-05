الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحلبي تابع انطلاقة العام الدراسي حضوريا في المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين

أخبار لبنان
2024-11-05 | 10:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحلبي تابع انطلاقة العام الدراسي حضوريا في المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحلبي تابع انطلاقة العام الدراسي حضوريا في المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين

تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي انطلاقة العام الدراسي حضوريا في المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين، واطلع على تقارير من الإدارة ومن المناطق التربوية حول ارتفاع عدد التلامذة والمعلمين في المناطق كافة، كما تابع التحضيرات لمتابعة الدراسة من بعد.

وأكد ان "المدارس المشغولة بالنازحين ليست معدة للتدريس، إلا إذا كان هناك مبنيان منفصلان مع مداخل منفصلة ومرافق وحمامات خاصة بالمبنى غير المستخدم للإيواء والمعد للتدريس"، مشددا على "حفظ مراكز الإيواء التي تم فتحها أمام النازحين، وعدم تعريض إقامتهم لأي مضايقات".

ودعا "المتعلمين الذين لم يتسجلوا بعد عبر الرابط المعد لهذه الغاية، إلى التسجيل لتحديد المدارس التي سيلتحقون بها حضوريا او من بعد".

من جهة ثانية، اجتمع الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبيدر، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وقدم بيجبيدر لوزير التربية التهنئة بانطلاق العام الدراسي، وعبر عن دعم اليونيسف لهذه الإنطلاقة، وتم البحث في سير الإتفاقات القائمة راهنا مع الوزارة لجهة تمويل صناديق المدارس العاملة.

ثم استقبل الحلبي السيدة نورا جنبلاط، وكان عرض للوضع التربوي وسير العام الدراسي حضوريا ومن بعد.

كما استقبل النائب إدغار طرابلسي، وكان عرض لمشروع مرسوم تمويل صندوق التقاعد والتعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

أخبار لبنان

انطلاقة

العام

الدراسي

حضوريا

المدارس

الرسمية

المشغولة

بالنازحين

LBCI التالي
داليا جنبلاط تفقدت النازحين: لضرورة توفير الدعم النفسي للاطفال وتأمين بيئة آمنة
حمدان: اسرائيل تسعى لاشعال الحرب الاهلية مجددا... وهذا ما قاله عن حديث بري للصحافي الاميركي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-21

الحلبي من السراي: العام الدراسي سينطلق في 4 تشرين الثاني في المدارس والمهنيات والثانويات الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-25

سلسلة اجتماعات لوزير التربية... وهذا ما قرره بشأن انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-04

انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والمعاهد...اليكم الوضع في اليوم الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-04

العام الدراسيّ في المدارس الرسمية والمعاهد انطلق اليوم في مختلف المناطق..

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اعلان المناطق المنكوبة بين الاتفاقيات الدولية وزواريب السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عملية انتشال شهداء وطى الخيام... تابع

LBCI
أخبار لبنان
13:10

الغارات التي استهدفت منزلًا في سهل سعدنايل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:31

غارة إسرائيليّة على برجا

LBCI
خبر عاجل
13:03

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-25

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين كبار بالمؤسسة الأمنية: العملية البرية في جنوب لبنان في مراحلها النهائية ويتوقع أن تنتهي خلال أسبوع أو أسبوعين

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-12

بوريل في الخارجية للقاء بو حبيب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

محطات مفصليّة قد تحدّد هوية الرئيس الأميركي المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

خيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض.. ترامب القوميّ غير التقليديّ وهاريس التقدمية

LBCI
أخبار دولية
13:35

نصر للـLBCI: نحن أمام انتخابات تاريخية فترامب اليوم يعرف الزوايا كلها وهاريس امرأة أولى قد تحكم البيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اعلان المناطق المنكوبة بين الاتفاقيات الدولية وزواريب السياسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عملية الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية انطلقت لاختيار الرئيس السابع والأربعين

LBCI
أخبار دولية
13:23

نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلًا منه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:23

غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:51

أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
17:54

القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان هاليفي أبلغ عائلات مخطوفين بغزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل

LBCI
آخر الأخبار
04:57

التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة

LBCI
خبر عاجل
13:03

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه

LBCI
اقتصاد
02:06

اليكم اسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:13

الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More