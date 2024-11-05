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الحلبي تابع انطلاقة العام الدراسي حضوريا في المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين
أخبار لبنان
2024-11-05 | 10:28
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الحلبي تابع انطلاقة العام الدراسي حضوريا في المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين
تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي انطلاقة العام الدراسي حضوريا في المدارس الرسمية غير المشغولة بالنازحين، واطلع على تقارير من الإدارة ومن المناطق التربوية حول ارتفاع عدد التلامذة والمعلمين في المناطق كافة، كما تابع التحضيرات لمتابعة الدراسة من بعد.
وأكد ان "المدارس المشغولة بالنازحين ليست معدة للتدريس، إلا إذا كان هناك مبنيان منفصلان مع مداخل منفصلة ومرافق وحمامات خاصة بالمبنى غير المستخدم للإيواء والمعد للتدريس"، مشددا على "حفظ مراكز الإيواء التي تم فتحها أمام النازحين، وعدم تعريض إقامتهم لأي مضايقات".
ودعا "المتعلمين الذين لم يتسجلوا بعد عبر الرابط المعد لهذه الغاية، إلى التسجيل لتحديد المدارس التي سيلتحقون بها حضوريا او من بعد".
من جهة ثانية، اجتمع الحلبي مع ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبيدر، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وقدم بيجبيدر لوزير التربية التهنئة بانطلاق العام الدراسي، وعبر عن دعم اليونيسف لهذه الإنطلاقة، وتم البحث في سير الإتفاقات القائمة راهنا مع الوزارة لجهة تمويل صناديق المدارس العاملة.
ثم استقبل الحلبي السيدة نورا جنبلاط، وكان عرض للوضع التربوي وسير العام الدراسي حضوريا ومن بعد.
كما استقبل النائب إدغار طرابلسي، وكان عرض لمشروع مرسوم تمويل صندوق التقاعد والتعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
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