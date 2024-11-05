أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا

#عاجل جيش الدفاع يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا



🔸أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات على مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير في سوريا.



🔸وحدة التسلح التابعة لحزب الله… pic.twitter.com/Wk9y7erc4f — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي "أنّ طائرات حربية تابعة لسلاح الجو - وبتوجيه من هيئة الاستخبارات - أغارت على مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في منطقة القصير في سوريا".وكتب عبر "اكس":"وحدة التسلح التابعة لحزب الله مسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية في لبنان حيث وسّعت نشاطها أخيرًا إلى سوريا داخل منطقة القصير قرب الحدود السورية اللبنانية.هذا هو مثال آخر على قيام حزب الله بإنشاء بنية تحتية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية.حزب الله بدعم من النظام السوري يعرّض سلامة المدنيين للخطر من خلال إنشاء بنيته التحتية في المناطق المدنية."