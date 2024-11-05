الحلبي أصدر التعميم المتعلق بتمكين المدرسين والعاملين والتلامذة من أداء الصلاة أثناء الدوام

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم رقم ٤٧/م/٢٠٢٤ المتعلق بتمكين المدرسين والعاملين وتلامذة المدارس والثانويات الرسمية من أداء الصلاة أثناء الدوام المدرسيّ للعام الدراسيّ 2024/2025 وجاء فيه:



"لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية الواقعة في المناطق الأكثر خطورة



وحيث أنّ عددًا كبيرًا من مباني المدارس والثانويات الرسمية قد تم استخدامها كمراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، ما أدى إلى اعتماد دوام خاص لتأمين انطلاق العام الدراسيّ 2024/2025، وذلك إلى حين انتفاء الظروف والأسباب الداعية لهذا الإجراء المتعلق بالدوام،



وكي لا يحول الدوام المعتمد حالياً في المدارس والثانويات الرسمية والمراكز المعتمدة للتدريس، دون تمكين المدرسين والعاملين وتلامذة هذه المدارس والثانويات من أداء الصلوات في أوقاتها ولا سيما يوم الجمعة،



لذلك، يطلب من المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والمراكز المعتمدة للتدريس ضرورة الالتزام بالآتي:

1- إعداد البرنامج الأسبوعي بما يتناسب مع تمكين المدرسين والعاملين والتلامذة من أداء الصلوات، وبما لا يضيع على التلامذة حصص المواد الأساسية.

2- السماح لأفراد الهيئة التعلمية وللعاملين وللتلامذة الراغبين بأداء الصلوات اليومية، بأدائها خلال الاستراحة أو عند انتهاء حصة التدريس وقيام المدرسين بالانتقال من صف إلى آخر.

3- السماح للتلامذة الراغبين بأداء صلاة الجمعة، بالمغادرة والعودة وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية الموقعة من قبل ولي أمر كل من هؤلاء التلامذة."