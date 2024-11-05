الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب: شعوب المنطقة باتت تتوق للحرية والحياة الكريمة وترفض الحروب العقيمة والمغامرات الدونكيشوتية

أخبار لبنان
2024-11-05 | 11:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب: شعوب المنطقة باتت تتوق للحرية والحياة الكريمة وترفض الحروب العقيمة والمغامرات الدونكيشوتية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكتائب: شعوب المنطقة باتت تتوق للحرية والحياة الكريمة وترفض الحروب العقيمة والمغامرات الدونكيشوتية

عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب وبعد التداول بآخر التطورات أصدر البيان التالي:
مع استمرار حرب الثيوقراطيتين على أرض لبنان، تبدو الساحة الداخلية مكشوفة سياسيًا وأمنيًا ومشرّعة أمام كل الاحتمالات فيما القرار السيادي مخطوف والمصلحة الوطنية غائبة ومستبدلة بمصلحة إيران ومحورها البائس الذي بات عبئًا على شعوب ودول الشرق الأوسط أجمع.
يجدد حزب الكتائب رفضه لسياسة وضع اليد هذه، ويطالب رئيسي مجلس النواب والوزراء بوقفة تاريخية تفتح أبواب المجلس لمناقشة قرار الحرب وتداعياتها، بحضور الحكومة والتي بدورها عليها أن تأخذ قرارًا وطنيًا بإعلان وقف أحادي لإطلاق النار وإعطاء التعليمات اللازمة للجيش اللبناني للقيام باللازم لضمان هدوء الميدان قبل الذهاب إلى الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.
ويندّد حزب الكتائب بحملات التشهير والتخوين المتواصلة والتي لا توفر حزبًا أو شخصية أو مقامًا أو مؤسسة، وآخرها الحملة المنظمة على الجيش اللبناني. ويؤكد الحزب أن هذا الكم من الصراخ النابع من ماكينة حزب الله السياسية والإعلامية ليس سوى أنين جسم يحتضر، ويطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بملاحقة المفتنين والعابثين بالسلم الأهلي والقيام بالواجب القانوني بحقهم لأن زمن التهديد والاستقواء قد ولّى إلى غير رجعة.
يثني حزب الكتائب على كلام المرجع الشيعي الأعلى في العراق اَية الله علي السيستاني والذي يلخّص برفض التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة، ويؤكد الحزب أن هذه المطالب ليست حكرًا على دولة من دون أخرى بل أصبحت حاجة وجودية لاستقرار ونمو شعوب المنطقة التي باتت تتوق للحرية والحياة الكريمة وترفض الحروب العقيمة والمغامرات الدونكيشوتية.

أخبار لبنان

المنطقة

للحرية

والحياة

الكريمة

وترفض

الحروب

العقيمة

والمغامرات

الدونكيشوتية

LBCI التالي
داليا جنبلاط تفقدت النازحين: لضرورة توفير الدعم النفسي للاطفال وتأمين بيئة آمنة
حمدان: اسرائيل تسعى لاشعال الحرب الاهلية مجددا... وهذا ما قاله عن حديث بري للصحافي الاميركي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-30

قاسم: اعتبرنا أنفسنا في إطار الدفاع الاستباقي واليوم نواجه مشروعا كبيرا فهي حرب اسرائيلية أميركية اوروبية عالمية فيها كل الامكانات للقضاء على المقاومة وشعوبنا في المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-22

الرئيس الإيراني: الحرب في المنطقة لن تنتهي بأعمال القتل بل بإحلال العدالة ونيل الشعوب حقوقها

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-14

وزير الخارجية الإيراني: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمنع وقوع أزمات كبيرة في المنطقة وتجنب التصعيد والحروب

LBCI
خبر عاجل
2024-10-10

هاغوب بقرادونيان لـ"جدل": وجود لبنان على المحكّ كدولة وكاطار جغرافي وأطماع اسرائيل باتت واضحة وأخشى من اجتياح واحتلال جديدين ومن بسط الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة كلها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:57

مجزرة في برجا...

LBCI
أخبار لبنان
15:06

وزير الثقافة للـLBCI: الدرع الازرق لا يزال موجودًا في قلعة بعلبك..

LBCI
أخبار لبنان
14:59

بيرم يلتقي مسؤولين دوليين في جنيف لتقديم شكوى ضد جرائم إسرائيل في حق العمال اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

قاتل قضى على ابنته منذ أعوام يربط ابنه بالسلاسل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-11-03

أدرعي: أفراد الوحدة 13 للكوماندوز البحريّ يقضون على عناصر “حزب الله” ويدمرون مجمع قتال في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:22

ميقاتي يتسلم من وليد بخاري دعوة الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية-الإسلامية المشتركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اعلان المناطق المنكوبة بين الاتفاقيات الدولية وزواريب السياسة

LBCI
آخر الأخبار
15:47

غالانت: قرار الإقالة جاء بعد خلافات بشأن قانون التجنيد وإعادة المخطوفين ولجنة تحقيق رسمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:05

نتنياهو أقال غالانت... خطوة أثارت إحتجاجات شعبية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى

LBCI
أخبار لبنان
16:57

مجزرة في برجا...

LBCI
أخبار دولية
16:40

غالانت: على إسرائيل إعادة الرهائن من غزة "وهم أحياء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

قاتل قضى على ابنته منذ أعوام يربط ابنه بالسلاسل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

محطات مفصليّة قد تحدّد هوية الرئيس الأميركي المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

خيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض.. ترامب القوميّ غير التقليديّ وهاريس التقدمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:23

غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:33

أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:51

أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
17:54

القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان هاليفي أبلغ عائلات مخطوفين بغزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل

LBCI
آخر الأخبار
04:57

التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة

LBCI
خبر عاجل
13:03

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه

LBCI
اقتصاد
02:06

اليكم اسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:13

الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More