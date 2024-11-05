بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية... توزيع الكسوة الشتوية على الاطفال الايتام وذوي الحاجات الخاصة

تستمر جمعية الايادي البيضاء - بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية - بتوزيع الكسوة الشتوية على الاطفال الايتام وذوي الحاجات الخاصة ضمن "مشروع كنف 3" داخل المحلات التجارية المتعاقدة معها وذلك لليوم الثاني من تدشينه في مدينة طرابلس.



واستفاد اليوم 411 طفلًا يتيمًا ومن ذوي الحاجات الخاصة القاطنين في محافظة عكار.