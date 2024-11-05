سلسلة عمليات "للمقاومة الاسلامية" استهدفت مستوطنات بصليات صاروخية ومسيرات انقضاضية

أعلنت "المقاومة الاسلامية" في سلسلة بيانات حملت الارقام 7 و8 و9 و10 و11 و12، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدوها عند الساعة 5:00 من مساء اليوم مدينة نهاريا بصلية صاروخية.‏



واستهدف مجاهدو ‏"المقاومة ‌‏الإسلامية" عند الساعة 5:00 مساء، تجمعا لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة "كريات شمونة" بصلية صاروخية.‏



كما استهدفوا تجمعا لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة "مرغليوت" بصلية صاروخية.‏



وعند الساعة 5:00 مساء، استهدفوا تجمعا لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة "يفتاح" بصليةٍ صاروخية.‏



وكانوا استهدفوا عند الساعة 07:00 من صباح اليوم، مرابض ‏مدفعية جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة "نؤوت مردخاي" بسرب من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت ‏أهدافها بدقة.



‏وعند الساعة 12:00، استهدفوا مستوطنة "دلتون" بصلية صاروخية".‏