بيرم يلتقي مسؤولين دوليين في جنيف لتقديم شكوى ضد جرائم إسرائيل في حق العمال اللبنانيين

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، إلى جنيف، على رأس وفد رسمي ضم مستشاريه فراس زعيتر وبسام عليق، مكلفاً من الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى ضد الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، وتحديداً جريمة تفجير معدات البيجر واللاسلكي، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الأشخاص، لا سيما فئة العمال وأصحاب العمل الذين أصيبوا أثناء تواجدهم في مواقع عملهم، ما يشكل انتهاكاً للاتفاقات الدولية التي تكفل حماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.



وفي إطار الزيارة، التقى بيرم، برفقة السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة سليم بدورة، وأعضاء الوفد، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، حيث أطلعه على تفاصيل الشكوى، مطالباً دعم المنظمة لهذا الملف.



هونغبو



وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية، من جهته، عن دعمه للبنان، واستعرض الخطوات التي تتخذها المنظمة لدعم البلاد في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً تضامن الكثير من الدول الأعضاء مع لبنان.



كما وعقد بيرم اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها الحالية، وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، حيث طلب منه دعم تنفيذ قرار المنظمة بتقديم هبة تشغيلية للعمال اللبنانيين، وأصحاب العمل الذين تضرروا من العدوان الإسرائيلي على لبنان والتي تم إقرارها بالإجماع ضمن البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في بغداد في أيار المنصرم من هذا العام.



وكرر الوزير بيرم شكر العراق حكومة وشعبا ومرجعية وحشدا على كل الدعم للبنان وحكومته وشعبه.



وأكد الوزير الأسدي، بدوره، اهتمامه بهذا المطلب. ووعد بنقله إلى إدارة المنظمة لتعزيز الدعم للبنان مؤكدا "كل الدعم للبنان واهله".



