وزير الثقافة للـLBCI: الدرع الازرق لا يزال موجودًا في قلعة بعلبك..

أكد وزير الثقافة محمد المرتضى ان "الجيش خشبة خلاص الوحدة الوطنية".وقال في حديث للـLBCI "بالنسبة للتمديد لقائد الجيش لم يقل الرئيس نبيه برّي انه ضدّ التمديد بل يتصرّف في الملفات التي لها علاقة بالعمل التشريعي بدقّة".واضاف "رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون توافقيًا بل أن يتم انتخابه انتخابًا ولو لبّوا دعوة الرئيس بري للحوار لكان لدينا اليوم رئيس جمهورية".وأوضح أن "الدرع الازرق لا يزال موجودًا في قلعة بعلبك وما حصل في هذا الموضوع هو منذ 10 أشهر عندما قامت احدى الجمعيات بتعليق الدرع على السور الخارجيّ للقلعة لذا أبلغناها ألا حاجة له على السور".وكشف أنه راسل "منذ شهرين الأونيسكو من أجل تجنيب آثار لبنان الدمار، ولكن لا جواب والأربعاء الفائت عندما هُدّدت بعلبك اضطر الرئيس نجيب ميقاتي للاتصال بماكرون لحثّ الأونيسكو على التصرّف عندئذ دعت الأخيرة الأطراف كافة لعدم التعرّض للآثار".ولفت الى ان "الفرقة الاسرائيلية الاقوى انسحبت من الخيام والمقاومة أثبتت قوّة الردع في الميدان ونتنياهو لن يتوقف واذا حصل وقف اطلاق نار سيكون من طرف واحد".