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حنكش للـLBCI: أي تسوية لا تحترم الدستور والقرارات الدولية ستكون كارثة على لبنان
أخبار لبنان
2024-11-05 | 16:35
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حنكش للـLBCI: أي تسوية لا تحترم الدستور والقرارات الدولية ستكون كارثة على لبنان
دعا النائب إلياس حنكش "حزب الله" الى العودة الى لبنانيته وبناء لبنان مع جميع اللبنانيين.
وشدد في حديث للـLBCI، على أن أي تسوية غير كاملة ستكون كارثة على لبنان. وقال: "أي تسوية لا تحترم الدستور والقرارات الدولية ستكون كارثة على لبنان".
ولفت حنكش الى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة وهو يتكلم بإسم اللبنانيي أمام المجتمع الدولي، داعيا الرئيس نبيه بري الى فتح المجلس النيابي. وقال: "على النواب أن يقوموا بواجباتهم والبقاء في المجلس بالدورة الثانية".
وقال: "استمرار عمل مؤسسة الجيش اللبناني أولوية بالنسبة لنا، وما من مشكلة لدينا بالتمديد لقائد الجيش مرة ثانية، إنما ممكن ألاّ نمدد له إن انتخبنا رئيسا للجمهورية واحترمنا المهل والدستور".
أخبار لبنان
إلياس حنكش
رئيس الجمهورية
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