البستاني للـLBCI: الفراغ في الجيش في هذه الفترة غير مستحب

رأى النائب فريد البستاني أن انتخاب رئيس للجمهورية يمكن أن يتم في وقت قريب أو في وقت بعيد، معتبرا أن قيادة الجيش قضية منفصلة.



وقال في حديث للـLBCI: "الفراغ في الجيش في هذه الفترة غير مستحب أبدا". وأضاف: "أنا لا أفضل التمديد بل أحب تداول السلطة وهناك أشخاص كفوئين في المؤسسة العسكرية ويجب أن يأتي دورهم ويستلموا القيادة".

واعتبر البستاني أن "خطة الطوارئ لم تكن ناجحة وبعض الشركات بدأت بالاقفال"، لافتا الى أن "نحن نفكر بالحرب ولكن لا يوجد تفكير بكيفية إدارة الدولة".



وأشار البستاني الى أن "منذ 5 سنوات وحتى اليوم غير منتجين بسبب الأحداث المتتالية".



