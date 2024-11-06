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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة عند مصب نهر الكلب
أخبار لبنان
2024-11-06 | 02:13
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة عند مصب نهر الكلب
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 6/11/2024، ما بين الساعة 9,00 والساعة 10.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة عند مصب نهر الكلب – جبل لبنان".
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