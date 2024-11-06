الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة عند مصب نهر الكلب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 6/11/2024، ما بين الساعة 9,00 والساعة 10.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة عند مصب نهر الكلب – جبل لبنان".







