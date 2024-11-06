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أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

أخبار لبنان
2024-11-06 | 02:58
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أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
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أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي بتحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها:

وكتب: 

"أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيليّ على المدى الزمنيّ القريب 

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يعرض في الخرائط."

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