أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/8AYT3nlx1n — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 6, 2024

توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي بتحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها:وكتب:"أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيليّ على المدى الزمنيّ القريبمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر وفق ما يعرض في الخرائط."