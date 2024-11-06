الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها لوقف اطلاق النار

أخبار لبنان
2024-11-06 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها لوقف اطلاق النار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها لوقف اطلاق النار

أوضح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ "الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الاجانب والعرب، كما زياراته ولقاءاته مع الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفرنسيّ ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ورئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس والرؤساء الذين شاركوا في مؤتمر باريس لدعم لبنان ورؤساء وزراء دول عربية وصديقة، تؤشّر كلّها إلى التضامن والاهتمام من الدول الكبرى الشقيقة والصديقة لدولي بلبنان".

وأسف، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنّ "اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها، لوقف اطلاق النار".

وحمّل المجتمع الدوليّ استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى وقتله للمدنيين واغتياله لعناصر الجيش واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدنيّ وفرق الاغاثة، إضافة إلى الاعتداء على اليونيفيل وما تمثله من شرعية دولية، بما يجعل استهداف اليونيفيل اعتداءً على المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن.

وقال: "موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جوًا وبحرًا وبرًا وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق و اعتداء."

وأضاف: "الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان، تحوّلت إلى جرائم ضد الإنسانية والمدخل الرئيسيّ لأيّ حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب علينا والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والبدء بانتخاب رئيس الجمهورية، فينتظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب."

وأثنى ميقاتي مواقف اللبنانيين التضامنية مع اهلهم واهلنا الذين اضطروا لترك بلداتهم ومنازلهم .كما نثمن جهود هيئة الطوارئ لإدارتها أزمة النزوح ومراكز الاستضافة بما يحفظ كرامة اهلنا ويقف الى جانبهم في هذه المحنة ويؤمن وصول المساعدات بسرعة وشفافية . ونحيي خصوصا جهود منسق الهيئة الوزير ناصر ياسين ووزير الصحة فراس الابيض.

كما أثنى جهود وزير التربية في اطلاق العام الدراسي رغم الصعوبات التي تواجه الوزارة، كما نثني على ما قام به وزير الاتصالات لجهة التعاون لتأمين الانترنت لمراكز الايواء والمدارس.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مستهل

الوزراء:

اسرائيل

الحائط

بالمحاولات

الدولية

كلّها

اطلاق

النار

LBCI التالي
الجيش: توقيف مواطنَين في منطقتَي بشامون وبرج البراجنة
كلمة مرتقبة اليوم للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-11

ميقاتي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بطلب من الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الامن لاتخاذ قرار بوقف فوري لاطلاق النار وتنفيذ القرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-27

ميقاتي: العدوان الجديد يثبت أنّ إسرائيل لا تأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
04:23

بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-04

مكية: ميقاتي في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:46

رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول 2024

LBCI
أخبار لبنان
06:32

ياسين: اقرينا سلفة لمنشآت النفط لتأمين المازوت للتدفئة في 541 مركز ايواء

LBCI
أخبار لبنان
06:29

حبيب: جاهزون للتعاون مع الدول المانحة من اجل تقديم القروض السكنية

LBCI
أخبار لبنان
06:29

مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل توزيع الكسوة الشتوية على الاطفال الايتام وذوي الحاجات الخاصة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-10-25

مشاهد من مقر استشهاد الصحافيين في حاصبيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-10

جريحان في غارة استهدفت سيارة على طريق باب مارع - صغبين

LBCI
خبر عاجل
06:08

السفيرة الاميركية ليزا جونسون تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة

LBCI
أخبار لبنان
2024-11-03

أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:21

شهداء في غارة استهدفت مبنى في منطقة العين في قضاء بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:44

اليوم الثاني لما بعد إقالة غالانت واسرائيل تلقّت خبر تقدم ترامب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:05

نتنياهو أقال غالانت... خطوة أثارت إحتجاجات شعبية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى

LBCI
أخبار لبنان
16:57

مجزرة في برجا...

LBCI
أخبار دولية
16:40

غالانت: على إسرائيل إعادة الرهائن من غزة "وهم أحياء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

قاتل قضى على ابنته منذ أعوام يربط ابنه بالسلاسل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:57

مجزرة في برجا...

LBCI
أخبار لبنان
10:51

أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
02:58

أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

LBCI
خبر عاجل
02:33

ترامب: استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ ويبدو أنّنا سنسيطر على مجلس النواب

LBCI
خبر عاجل
13:03

إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه

LBCI
أخبار دولية
01:01

الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركيّ

LBCI
آخر الأخبار
16:56

بين ترامب وهاريس من سيسكن البيت الأبيض؟... تابعوا التغطية المباشرة للانتخابات الأميركية مباشرة عبر الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
02:19

رئيس مجلس النواب الاميركيّ: رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More