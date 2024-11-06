الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها لوقف اطلاق النار
أخبار لبنان
2024-11-06 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها لوقف اطلاق النار
أوضح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ "الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الاجانب والعرب، كما زياراته ولقاءاته مع الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفرنسيّ ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ورئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس والرؤساء الذين شاركوا في مؤتمر باريس لدعم لبنان ورؤساء وزراء دول عربية وصديقة، تؤشّر كلّها إلى التضامن والاهتمام من الدول الكبرى الشقيقة والصديقة لدولي بلبنان".
وأسف، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنّ "اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها، لوقف اطلاق النار".
وحمّل المجتمع الدوليّ استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى وقتله للمدنيين واغتياله لعناصر الجيش واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدنيّ وفرق الاغاثة، إضافة إلى الاعتداء على اليونيفيل وما تمثله من شرعية دولية، بما يجعل استهداف اليونيفيل اعتداءً على المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن.
وقال: "موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جوًا وبحرًا وبرًا وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق و اعتداء."
وأضاف: "الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان، تحوّلت إلى جرائم ضد الإنسانية والمدخل الرئيسيّ لأيّ حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب علينا والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والبدء بانتخاب رئيس الجمهورية، فينتظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب."
وأثنى ميقاتي مواقف اللبنانيين التضامنية مع اهلهم واهلنا الذين اضطروا لترك بلداتهم ومنازلهم .كما نثمن جهود هيئة الطوارئ لإدارتها أزمة النزوح ومراكز الاستضافة بما يحفظ كرامة اهلنا ويقف الى جانبهم في هذه المحنة ويؤمن وصول المساعدات بسرعة وشفافية . ونحيي خصوصا جهود منسق الهيئة الوزير ناصر ياسين ووزير الصحة فراس الابيض.
كما أثنى جهود وزير التربية في اطلاق العام الدراسي رغم الصعوبات التي تواجه الوزارة، كما نثني على ما قام به وزير الاتصالات لجهة التعاون لتأمين الانترنت لمراكز الايواء والمدارس.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مستهل
الوزراء:
اسرائيل
الحائط
بالمحاولات
الدولية
كلّها
اطلاق
النار
التالي
الجيش: توقيف مواطنَين في منطقتَي بشامون وبرج البراجنة
كلمة مرتقبة اليوم للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-11
ميقاتي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بطلب من الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الامن لاتخاذ قرار بوقف فوري لاطلاق النار وتنفيذ القرار 1701
آخر الأخبار
2024-10-11
ميقاتي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا بطلب من الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الامن لاتخاذ قرار بوقف فوري لاطلاق النار وتنفيذ القرار 1701
0
أخبار لبنان
2024-09-27
ميقاتي: العدوان الجديد يثبت أنّ إسرائيل لا تأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار
أخبار لبنان
2024-09-27
ميقاتي: العدوان الجديد يثبت أنّ إسرائيل لا تأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف اطلاق النار
0
آخر الأخبار
04:23
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
آخر الأخبار
04:23
بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
0
أخبار لبنان
2024-11-04
مكية: ميقاتي في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء
أخبار لبنان
2024-11-04
مكية: ميقاتي في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:46
رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول 2024
أخبار لبنان
06:46
رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول 2024
0
أخبار لبنان
06:32
ياسين: اقرينا سلفة لمنشآت النفط لتأمين المازوت للتدفئة في 541 مركز ايواء
أخبار لبنان
06:32
ياسين: اقرينا سلفة لمنشآت النفط لتأمين المازوت للتدفئة في 541 مركز ايواء
0
أخبار لبنان
06:29
حبيب: جاهزون للتعاون مع الدول المانحة من اجل تقديم القروض السكنية
أخبار لبنان
06:29
حبيب: جاهزون للتعاون مع الدول المانحة من اجل تقديم القروض السكنية
0
أخبار لبنان
06:29
مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل توزيع الكسوة الشتوية على الاطفال الايتام وذوي الحاجات الخاصة
أخبار لبنان
06:29
مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل توزيع الكسوة الشتوية على الاطفال الايتام وذوي الحاجات الخاصة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-10-25
مشاهد من مقر استشهاد الصحافيين في حاصبيا
أخبار لبنان
2024-10-25
مشاهد من مقر استشهاد الصحافيين في حاصبيا
0
آخر الأخبار
2024-09-10
جريحان في غارة استهدفت سيارة على طريق باب مارع - صغبين
آخر الأخبار
2024-09-10
جريحان في غارة استهدفت سيارة على طريق باب مارع - صغبين
0
خبر عاجل
06:08
السفيرة الاميركية ليزا جونسون تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
خبر عاجل
06:08
السفيرة الاميركية ليزا جونسون تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة
0
أخبار لبنان
2024-11-03
أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها
أخبار لبنان
2024-11-03
أدرعي: قضينا على ذي خبرة خاصة في الوحدة الجوية لـ”حزب الله” (127) كان يهم بتطوير مسيرات وإطلاقها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:21
شهداء في غارة استهدفت مبنى في منطقة العين في قضاء بعلبك
أخبار لبنان
04:21
شهداء في غارة استهدفت مبنى في منطقة العين في قضاء بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
03:44
اليوم الثاني لما بعد إقالة غالانت واسرائيل تلقّت خبر تقدم ترامب...
تقارير نشرة الاخبار
03:44
اليوم الثاني لما بعد إقالة غالانت واسرائيل تلقّت خبر تقدم ترامب...
0
تقارير نشرة الاخبار
17:05
نتنياهو أقال غالانت... خطوة أثارت إحتجاجات شعبية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى
تقارير نشرة الاخبار
17:05
نتنياهو أقال غالانت... خطوة أثارت إحتجاجات شعبية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى
0
أخبار لبنان
16:57
مجزرة في برجا...
أخبار لبنان
16:57
مجزرة في برجا...
0
أخبار دولية
16:40
غالانت: على إسرائيل إعادة الرهائن من غزة "وهم أحياء"
أخبار دولية
16:40
غالانت: على إسرائيل إعادة الرهائن من غزة "وهم أحياء"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قاتل قضى على ابنته منذ أعوام يربط ابنه بالسلاسل
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قاتل قضى على ابنته منذ أعوام يربط ابنه بالسلاسل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:03
طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:57
مجزرة في برجا...
أخبار لبنان
16:57
مجزرة في برجا...
2
أخبار لبنان
10:51
أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
أخبار لبنان
10:51
أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
3
أخبار لبنان
02:58
أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
أخبار لبنان
02:58
أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها
4
خبر عاجل
02:33
ترامب: استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ ويبدو أنّنا سنسيطر على مجلس النواب
خبر عاجل
02:33
ترامب: استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ ويبدو أنّنا سنسيطر على مجلس النواب
5
خبر عاجل
13:03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
خبر عاجل
13:03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
6
أخبار دولية
01:01
الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركيّ
أخبار دولية
01:01
الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركيّ
7
آخر الأخبار
16:56
بين ترامب وهاريس من سيسكن البيت الأبيض؟... تابعوا التغطية المباشرة للانتخابات الأميركية مباشرة عبر الـLBCI
آخر الأخبار
16:56
بين ترامب وهاريس من سيسكن البيت الأبيض؟... تابعوا التغطية المباشرة للانتخابات الأميركية مباشرة عبر الـLBCI
8
خبر عاجل
02:19
رئيس مجلس النواب الاميركيّ: رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب
خبر عاجل
02:19
رئيس مجلس النواب الاميركيّ: رئيسنا المنتخب الآن هو دونالد ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More