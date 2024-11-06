ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها لوقف اطلاق النار

أوضح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ "الزيارات الرسمية الدولية والعربية التي يقوم بها المسؤولون الاجانب والعرب، كما زياراته ولقاءاته مع الملك الأردني عبدالله الثاني والرئيس الفرنسيّ ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ورئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس والرؤساء الذين شاركوا في مؤتمر باريس لدعم لبنان ورؤساء وزراء دول عربية وصديقة، تؤشّر كلّها إلى التضامن والاهتمام من الدول الكبرى الشقيقة والصديقة لدولي بلبنان".



وأسف، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أنّ "اسرائيل تضرب عرض الحائط بالمحاولات الدولية كلّها، لوقف اطلاق النار".



وحمّل المجتمع الدوليّ استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على لبنان وتدميره للبلدات والقرى وقتله للمدنيين واغتياله لعناصر الجيش واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدنيّ وفرق الاغاثة، إضافة إلى الاعتداء على اليونيفيل وما تمثله من شرعية دولية، بما يجعل استهداف اليونيفيل اعتداءً على المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن.



وقال: "موقفنا وقرارنا هو الحفاظ على كرامة لبنان والحرص على احترام السيادة الوطنية بكل مظاهرها، جوًا وبحرًا وبرًا وقراراتٍ دولية، ولن نتهاون ضد أي خرق و اعتداء."



وأضاف: "الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد لبنان، تحوّلت إلى جرائم ضد الإنسانية والمدخل الرئيسيّ لأيّ حلٍّ مقبول من لبنان هو وقف الحرب علينا والتنفيذ الكامل للقرار 1701 والبدء بانتخاب رئيس الجمهورية، فينتظم عقد المؤسسات ونستعيد الاستقرار ونبدأ بورشة الإعمار وبناء كل ما هدمته الحرب."



وأثنى ميقاتي مواقف اللبنانيين التضامنية مع اهلهم واهلنا الذين اضطروا لترك بلداتهم ومنازلهم .كما نثمن جهود هيئة الطوارئ لإدارتها أزمة النزوح ومراكز الاستضافة بما يحفظ كرامة اهلنا ويقف الى جانبهم في هذه المحنة ويؤمن وصول المساعدات بسرعة وشفافية . ونحيي خصوصا جهود منسق الهيئة الوزير ناصر ياسين ووزير الصحة فراس الابيض.



كما أثنى جهود وزير التربية في اطلاق العام الدراسي رغم الصعوبات التي تواجه الوزارة، كما نثني على ما قام به وزير الاتصالات لجهة التعاون لتأمين الانترنت لمراكز الايواء والمدارس.