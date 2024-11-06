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المطارنة الموارنة: نتمنى على وزارة التربية تشكيل لجنة مركزية مختصة تمثل المدارس الخاصة والرسمية

أخبار لبنان
2024-11-06 | 06:17
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المطارنة الموارنة: نتمنى على وزارة التربية تشكيل لجنة مركزية مختصة تمثل المدارس الخاصة والرسمية
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المطارنة الموارنة: نتمنى على وزارة التربية تشكيل لجنة مركزية مختصة تمثل المدارس الخاصة والرسمية

طالب المطارنة الموارنة، بعد اجتماعهم الشهريّ، بإصدار قرار سربع لوقف إطلاق النار، "بعد أن دهم الشتاء البلاد وباتت مراكز النزوح دقيقة".

وحيّوا، في بيان، مبادرة الرئيس الفرنسيّ امانويل ماكرون مؤتمر باريس لدعم لبنان.

وأثنوا دور الدول الشقيقة، "التي سارعت إلى إمداد لبنان بما يحتاج اللبنانيون إليه اليوم".

وأعربوا عن ارتياحهم تُجاه الوجه الانسانيّ، الذي قابل به اللبنانيون النازحين.

وقالوا: "نتمنى على وزارة التربية تشكيل لجنة مركزية مختصة تمثل المدارس الخاصة والرسمية لوضع آلية عمل واضحة لإنقاذ العام الدراسيّ."

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