مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل توزيع الكسوة الشتوية على الاطفال الايتام وذوي الحاجات الخاصة

يواصل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء توزيع الكسوة الشتوية على الاطفال الايتام و ذوي الحاجات الخاصة ضمن "مشروع كنف 3" للعام ٢٠٢٤ داخل المحلات التجارية المتعاقدة معها لليوم الثالث في مدينة طرابلس.



واستفاد اليوم ٥٠٠ طفل يتيم و من ذوي الاحتياجات الخاصة القاطنين في محافظة عكار.