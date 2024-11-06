طائرة مساعدات من الكويت إلى بيروت

وصلت طائرة مساعدات من الكويت إلى مطار بيروت، محمّلة بـ30 طنًا من الأدوية والمستلزمات الصحية والأجهزة الطبية.ويأتي ذلك في إطار حملة المساعدات العاجلة للنازحين في لبنان.