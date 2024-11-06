أعمال الإنقاذ والبحث إستمرت طوال الليل في المبنى المستهدف في برجا

استمرت أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين ومفقودين بين ركام المبنى الذي إستهدف مساء امس، في بلدة برجا بغارة إسرائيلية، دمرت واجهته المؤلف من خمس طبقات، وأدت في حصيلة غير نهائية الى إرتقاء اكثر من 25 شهيد وإصابة 20 بجروح، غالبيتهم من الأطفال والنساء .



وتمكن رجال الإنقاذ فجرًا من إنتشال 3 جثث، تعود لإمرأة وطفل ورجل، كما تم انتشال أحد الفتية حيًا من تحت الانقاض، فيما مازالت أعمال البحث مستمرة حتى الساعة.



وكانت هرعت الى الموقع المستهدف سيارات واسعافات الدفاع المدنيّ والجمعيات الأخرى في اقليم الخروب، التي هبت جميعها مباشرة العمل بأعمال الانقاذ والاغاثة ونقل المصابين الى المستشفيات، بالتعاون مع القوى الأمنية وشرطة بلدية برجا وحشد كبير من شبان برجا، وسط ذهول ورعب وغضب عارم لهول وحجم الجريمة والمجزرة بحق المدنيين من أبناء برجا والنازحين من الجنوب والضاحية .



وتم نقل جثامين الشهداء والجرحى الى مستشفيي سبلين الحكومي والمركزي في بلدة مزبود وبعض مستشفيات صيدا وبيروت، فيما إنهارت الواجهة الأمامية للمبنى المستهدف بشكل كامل ..وما اعاق عمليات الإغاثة والإنقاذ الظلام الدامس بفعل غياب التيار الكهربائي، و"الإشتراك الخاص"، الذي تضررت شبكته وخطوطه بالكامل نتيجة الغارة الإسرائيلية .



ووزعت ليلا، عددا من الصور والأسماء لعائلات استشهدت في الغارة على برجا، من ابناء بلدة طير دبا وبافليه وباتوليه وبرج رحال في قضاء صور .



وصباحا لملمت برجا جراحها جراء العدوان، الذي ستتكشف خيوطه ومعالمه بشكل واضح بعد إجراء الكشف والمسح المطلوب واللازم، الى جانب التحقيقات للوقوف عند واقع التطورات الأمنية وتفاقمها الخطير في اقليم الخروب، وسط مخاوف تنتاب أبناء المنطقة من إستهدافات أخرى قد تطال مواقع جديدة في اقليم الخروب، حيث تسعى اسرائيل الى إثارة فتنة مذهبية وطائفية، خدمة لمصالحها وأهدافها الرامية الى ضرب كل لبنان .