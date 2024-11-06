بري عرض الاوضاع مع جونسون وبخاري... كلاس: نؤيد بيان عين التينة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية في خلال لقائه السفيرة الاميركية ليزا جونسون.



كما تابع بري تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين خلال إستقباله السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.



هذا واستقبل بري، وزيري الشباب والرياضة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس وجورج بوشكيان .



وبعد اللقاء، قال كلاس: نؤيد بيان عين التينة وتركيزه على وقف الحرب وإنتخاب رئيس للجمهورية وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 ولا إدخالات ولا تعديلات ولا تفسيرات".



وأضاف: "مبدأكم الحواري، هو قرار وطني حكيم خصوصاً في هذه المرحلة الإستثنائية، فالحوار هو ( جرأة المبادرة ) والزيارات للبنان هي حوار، والموفدون هم حوار، واللقاءات والإجتماعات هي حوار، والحوار هو المدخل إلى الحل للإسراع بإنتخاب رئيس ونحن نسأل ما البديل عن الحوار؟ انتم تتحملون يا دولة الرئيس مسؤولية الدعوة للحوار، ولماذا البعض يناورن برفض الحوار و الهروب منه فكيف بمحاورة الخارج و نرفض التحاور بيننا؟، نستلهم منكم المواقف الحكيمة والصابرة".



بدوره، أوضح بوشكيان أنه بصدد وضع إستراتيجية إنقاذ صناعية تتلاءم مع متطلبات المرحلة، مؤكداً على أهمية الحوار الذي يشكل الطريق الصحيح إلى الحل السياسي الداخلي ويؤدي إلى إنتخاب رئيس للجمهورية.