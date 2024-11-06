لقاء بين قائد الجيش والسفير السعودي وليد البخاري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كما أكّد السفير البخاري مواصلة دعم المملكة للمؤسسة العسكرية.