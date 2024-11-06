الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بو حبيب: على مجلس الامن ممارسة ضغوط اضافية على إسرائيل

أخبار لبنان
2024-11-06 | 09:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بو حبيب: على مجلس الامن ممارسة ضغوط اضافية على إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بو حبيب: على مجلس الامن ممارسة ضغوط اضافية على إسرائيل

إستقبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، بحضور الأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي، تباعاً سفراء سويسرا ماريون ويشلت، واليابان ماغوشي ماسايوكي، وجمهورية كوريا إيل بارك، اللذين تشغل دولهم منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأعرب بو حبيب عن طلب لبنان بأن تسعى الدول الثلاث الى زيادة الضغوط على اسرائيل لمنعها من استهداف المواقع الأثرية في مدينتي بعلبك وصور، أو تعريضها للخطر جراء الغارات التي تشنّها على مقربة منها.

وأعاد التشديد على ثوابت موقف لبنان من أجل وقف اطلاق النار، وأهمها التزامه بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل متوازي، واستعداد الحكومة اللبنانية لتعزيز وجود الجيش جنوب نهر الليطاني ونشر قوات إضافية، وبسط سيطرة الدولة والشرعية اللبنانية في جنوب لبنان بالتعاون مع قوات اليونيفيل.

كما استعرض بو حبيب مع السفراء الثلاثة تداعيات أزمة النزوح الكبير والمتزايد الذي يشهده لبنان جرّاء العدوان الاسرائيلي، والمساعدات الانسانية والاغاثية التي يمكن أن تقدمها دولهم في ظل الحاجة الملحّة للمواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.

الى ذلك، بحث بو حبيب سفير الجزائر في بيروت رشيد بلباقي في مستجدات العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان وسبل وقفه.

وتمنى على الجزائر، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن وداعماً كبير للبنان، ممارسة ضغوط إضافية في المجلس لمنع إسرائيل من استهداف المواقع الأثرية في مدينتي بعلبك وصور، أو تعريضها للخطر جراء الغارات التي تشنّها على مقربة منها.

كما جدد تأكيد موقف لبنان المبدئي بشأن استعداده لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل متوازي، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وبسط سيطرة الدولة والشرعية اللبنانية.

كذلك، تطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد. وفي هذا الإطار، سلّم السفير الجزائري وزير الخارجية والمغتربين لائحة بأسماء ستة وعشرين طالبا لبنانيا تم قبولهم للدراسة في الجامعات الجزائرية للعام الدراسي 2024- 2025 في اختصاصات عدة أبرزها الطب، وذلك بموجب منح خصصتها الجزائر للبنان.

وشكر بو حبيب الجزائر على هذه المبادرة الكريمة، التي تضاف الى سجل المبادرات الجزائرية الكثيرة تجاه لبنان، معتبرا إياها عربون أخوّة وصداقة بين الشعبين اللبناني والجزائري.
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

حبيب:

الامن

ممارسة

اضافية

إسرائيل

LBCI التالي
البستاني للـLBCI: الفراغ في الجيش في هذه الفترة غير مستحب
مجزرة في برجا...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-10-27

اجتماع لمجلس الامن الاثنين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على إيران

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

ممثل ايران في مجلس الامن: الهجوم الصاروخي كان ضروريا وردا متناسبا على الأعمال القتالية الإسرائيلية المستمرة على مدى الشهرين الماضيين

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

ممثل ايران في مجلس الامن: مارسنا ضبط النفس لفترة طويلة قبل أن نرد على إسرائيل التي تدفع المنطقة إلى حافة كارثة غير مسبوقة

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

ممثل ايران في مجلس الامن: دعم الغرب لإسرائيل يشجعها على سلوكها "المقيت"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:10

مولوي عرض مع سفير مصر الأوضاع الأمنية واستقبل فريد الخازن

LBCI
خبر كاذب
10:10

توضيح من بلدية جعيتا بشأن صورة متداولة تظهر شاحنات محملة بالمساعدات

LBCI
أخبار لبنان
10:09

الجميل يلتقي بيلامي في باريس: لضرورة التوصل إلى حلول جذرية ونهائية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:08

مياه الجنوب : تركيب 14خزان مياه لـ 7 مراكز ايواء في لبنان وجزين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-11-03

هذا ما كشفته إسرائيل عن عملية إختطاف عماد أمهز

LBCI
خبر عاجل
05:33

وصول طائرة مساعدات من الكويت إلى مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-30

للمصابين بأمراض مزمنة وبعيدين عن قراهم هكذا يمكنكم الحصول على العلاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-30

الطيران الإسرائيلي إستهدف حي الراهبات في النبطية... هكذا يبدو المشهد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:29

مشاهد من استهداف مستوطنة أفيفيم (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:20

شهداء اثر الحزام الناري على بعلبك...اليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:48

في صور... غارات إسرائيلية استهدفت رابيد على طريق البرغلية

LBCI
أخبار دولية
08:47

القراءة الإسرائيلية الاولى لتداعيات فوز ترامب على مواجهة ايران

LBCI
أخبار دولية
08:46

نائب ترامب: هذه أعظم عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:37

بالأرقام... ترامب الرئيس السابع والاربعونَ للولايات المتحدة الاميركيّة

LBCI
أخبار دولية
06:42

ترامب: "صنعنا التاريخ" في الانتخابات الرئاسية الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
06:32

ياسين: اقرينا سلفة لمنشآت النفط لتأمين المازوت للتدفئة في 541 مركز ايواء

LBCI
أخبار لبنان
04:21

شهداء في غارة استهدفت مبنى في منطقة العين في قضاء بعلبك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:02

انذار اسرائيلي لسكان حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
16:57

مجزرة في برجا...

LBCI
أخبار لبنان
10:51

أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:46

رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول 2024

LBCI
أخبار لبنان
02:58

أدرعي... تحذير إلى السكان الموجودين في النبطية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها

LBCI
خبر عاجل
02:33

ترامب: استعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ ويبدو أنّنا سنسيطر على مجلس النواب

LBCI
خبر عاجل
08:21

نعيم قاسم: قناعتنا ان امرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب وهو الميدان بقسميه الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الاسرائيلي على الحدود والثاني الجبهة الداخلية وان تصل اليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا وتعرف ان الحرب غير قابلة للربح

LBCI
خبر عاجل
09:26

غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More