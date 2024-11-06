مياه الجنوب : تركيب 14خزان مياه لـ 7 مراكز ايواء في لبنان وجزين

قامت فرق دائرة مياه جزين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بتوزيع وتركيب 14 خزان مياه سعة 1000 ليتر على 7 مراكز ايواء في منطقة لبعا وجزين، بهدف تغطية الحاجة المتزايدة للمياه نتيجة وصول عدد كبير من النازحين الى قرى منطقة جزين.