مولوي عرض مع سفير مصر الأوضاع الأمنية واستقبل فريد الخازن

بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، مع سفير مصر علاء موسى في الأوضاع الأمنية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. وكذلك، تم التداول في الشأن السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين.



كما عرض مولوي مع النائب فريد هيكل الخازن ملف النزوح في لبنان.

