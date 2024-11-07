أدرعي: هاجمنا مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في بيروت.



وكتب أدرعي غبر "إكس": "الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في بيروت.



-خلال ساعات الليلة الماضية، هاجمت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في بيروت.



-يضع حزب الله منشآته داخل الأحياء السكنية ويضع ممتلكاته وسط المدنيين كجزء من أسلوبه القتالي حيث يعتبر ذلك مثالًا آخر على استغلال حزب الله للمجال المدني في لبنان.



-قبل الغارات، تم اتخاذ عدة إجراءات لتقليل احتمالية وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك توجيه تحذيرات مسبقة لسكان المنطقة".