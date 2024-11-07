مخزومي: أزمة السير الخانقة في بيروت تستدعي تحركا فوريا

أزمة السير الخانقة التي تعاني منها بيروت بسبب النزوح غير مسبوقة، وهي تستدعي تحركًا فوريًا من كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس البلدية عبد الله درويش وكافة المعنيين في وزارة الداخلية وبلدية بيروت وطبعًا القوى الأمنية.
من… pic.twitter.com/qcHPu2oXST
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) November 7, 2024
أزمة السير الخانقة التي تعاني منها بيروت بسبب النزوح غير مسبوقة، وهي تستدعي تحركًا فوريًا من كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس البلدية عبد الله درويش وكافة المعنيين في وزارة الداخلية وبلدية بيروت وطبعًا القوى الأمنية.
من… pic.twitter.com/qcHPu2oXST