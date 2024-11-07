مخزومي: أزمة السير الخانقة في بيروت تستدعي تحركا فوريا

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "أزمة السير الخانقة التي تعاني منها بيروت بسبب النزوح غير مسبوقة، وهي تستدعي تحركا فوريا من كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس البلدية عبد الله درويش والمعنيين كافة في وزارة الداخلية وبلدية بيروت وطبعًا القوى الأمنية".



واعتبر أنه "من الضروري وضع خطة إنقاذية سريعا وضمان تطبيق إجراءات جدية وحازمة بهدف تنظيم موضوع ركن السيارات في أماكن أو مواقف مخصصة لها، وليس على جوانب الطرقات أو في أماكن عشوائية مما يفاقم أزمة السير ويجعل المواطنين، ومن ضمنهم النازحين، يعلقون على الطرقات لأوقات طويلة جدًا".