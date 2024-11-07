عون في نداء برلمانيّ إلى الأونسكو: لحماية التراث الانسانيّ العالميّ في لبنان

أكّدت النائبة نجاة عون، في نداء برلمانيّ إلى الأونسكو، لحماية التراث الانسانيّ العالميّ، في لبنان، أنّ تدمير المعالم التراثية، في لبنان، جرّاء العدوان الاسرائيليّ - إن حصل - فلن يكون مجرّد خسارة للبنان بل ضربة مأساوية للتراث العالميّ.



وقالت من مجلس النواب: "ارتكبت اسرائيل، خلال الحرب المدمّرة على لبنان، انتهاكات وفظائع جسيمة لحقوق الانسان ومزّقت القوانين الدولية وكذلك القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة."



وأضافت: "نستهجن فقدان الأرواح البريئة ونزوح العائلات من منازلها قسرًا وندين هذه الأفعال التي تنتهك قدسية كرامة الانسان."



ولفتت إلى ضرورة حماية بعلبك وصور وصيدا وغيرها من المعالم الثمينة، التي تواجه خطرًا نتيجة العدوان الاسرائيليّ.



وأشارت إلى أنّ هذه المعالم تشكّل قرونًا من الإنجازات وإلى أنّ حمايتها ليس مجرّد مصلحة وطنية بل حفاظ على الحضارة.