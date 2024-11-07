مذكرة تفاهم بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بشأن تنسيق المعونات الخارجية

رعى رئيس حكومة‏ تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بشأن تنسيق المعونات الخارجية والكفاءة في إدارتها، قبل ظهر اليوم في السراي.



ووقع المذكرة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" عبد الله الدردري.



وكان الرئيس ميقاتي استقبل الدردري في حضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان بليرتا اليكو والوفد المرافق وجرى عرض للمشاريع التي يقوم بها البرنامج في لبنان.



وبعد اللقاء، قال الدردري: "تشرفنا اليوم بلقاء رئيس الحكومة وتباحثنا في الأوضاع في لبنان والدعم الذي يقدمه وسيقدمه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" للحكومة اللبنانية لتحسين كفاءة ادارة هذه الأوضاع من توزيع المعونات وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية على التعامل مع النزوح، والإعداد للتعافي والبناء ولاعادة الأعمار عندما تحين الفرصة".



وأضاف: "أيضا وقعنا اتفاقية مهمة للغاية لأنها ستبني مركزا لتنسيق المعونات الخارجية وللكفاءة في إدارتها في لبنان، تسمح بتعزيز التجانس ما بين السياسات القطاعية في لبنان، لا سيما السياسة الصناعية والزراعية وغيرها، ولكن الآن في وقت الأزمة التكافؤ في موضوع إدارة الأزمة". وكان الرئيس ميقاتي استقبل الدردري في حضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان بليرتا اليكو والوفد المرافق وجرى عرض للمشاريع التي يقوم بها البرنامج في لبنان.وبعد اللقاء، قال الدردري: "تشرفنا اليوم بلقاء رئيس الحكومة وتباحثنا في الأوضاع في لبنان والدعم الذي يقدمه وسيقدمه "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" للحكومة اللبنانية لتحسين كفاءة ادارة هذه الأوضاع من توزيع المعونات وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية على التعامل مع النزوح، والإعداد للتعافي والبناء ولاعادة الأعمار عندما تحين الفرصة".وأضاف: "أيضا وقعنا اتفاقية مهمة للغاية لأنها ستبني مركزا لتنسيق المعونات الخارجية وللكفاءة في إدارتها في لبنان، تسمح بتعزيز التجانس ما بين السياسات القطاعية في لبنان، لا سيما السياسة الصناعية والزراعية وغيرها، ولكن الآن في وقت الأزمة التكافؤ في موضوع إدارة الأزمة".

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا وزارية.



واستقبل رئيس الحكومة، في حضور منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، النائبين وائل بو فاعور وبلال عبد الله والسيدة داليا جنبلاط. وأوضح النائب عبد الله أن الاجتماع خصص لتنسيق المساعدات للنازحين في منطقة الجبل. واستقبل رئيس الحكومة، في حضور منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين، النائبين وائل بو فاعور وبلال عبد الله والسيدة داليا جنبلاط. وأوضح النائب عبد الله أن الاجتماع خصص لتنسيق المساعدات للنازحين في منطقة الجبل.

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "تكتل لبنان القوي" ضم النواب: ندى البستاني، نقولا صحناوي وغسان عطا الله. وبعد اللقاء، اكتفت البستاني بالقول إن الوفد سلم الرئيس ميقاتي رسالة من رئيس التكتل النائب جبران باسيل تهدف لمنع الفتنة في البلد.