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المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ: لبنان متّجه نحو مرحلة صعبة تحتاج إلى إعادة تدوير المحرّكات الاقتصادية
أخبار لبنان
2024-11-07 | 05:51
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المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ: لبنان متّجه نحو مرحلة صعبة تحتاج إلى إعادة تدوير المحرّكات الاقتصادية
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المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ: لبنان متّجه نحو مرحلة صعبة تحتاج إلى إعادة تدوير المحرّكات الاقتصادية
أكّد رئيس المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ شارل عربيد أنّ لبنان متّجه نحو مرحلة صعبة تحتاج إلى إعادة تدوير المحرّكات الاقتصادية، إذ إنّ الكثير من المعامل تضررت جرّاء العدوان الإسرائيليّ.
وأوضح وزير البيئة ناصر ياسين أنّ الوضع الاقتصاديّ يشهد انكماشًا مخاطره كبيرة إن لم نبدأ بالتخطيط لمرحلة إعادة الإعمار منذ الآن.
وقال: "ناقشنا تداعيات الحرب كلّها وحدّدنا الأرقام والتحديات ولفتنا إلى الدعم الانسانيّ الأساسيّ لدعم النازحين."
وشدّد على أهمّية دور الدولة، مشيرًا إلى أنّها الفرصة لأن تقوم بواجبها.
ولفت وزير الصحة فراس الأبيض إلى انّهم ركّزوا في الخطة على أمور مهمّة، منها التشابك ما بين القطاع العام والخاص كالتعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة.
وقال: "علينا بالتشاور التخطيط لما بعد الأزمة فالأزمات الاقتصادية تؤثّر على الصحة."
وأضاف: "برامجنا كلّها قائمة عبر شركاءنا وعبر ترشيد استعمال الموارد نتعامل مع النازحين في تأمين الادوية وغيرها."
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