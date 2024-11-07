أمن الدولة نعت العريف رائد دندش

نعت المديريّة العامّة لأمن الدولة العريف رائد دندش، الذي استُشهد بتاريخ 5-11-2024، جرّاء غارة استهدفت فيها إسرائيل سيّارته التي كان يقودها في بلدة طليا البقاعيّة.



واستُشهد معه شقيقته ناتالي وشقيقه محمّد، وفق بيان المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة.



وأصيبت والدته السيّدة إيمان حبيب بجروحٍ بالغة.



وعرض البيان نبذة عن حياته:



- من مواليد 1 - 8 - 2002 – بعلبكّ.

- تطوّع في المديريّة العامّة لأمن الدولة بصفة مأمور متمرّن اعتباراً من 1-12-2023.

- بعد استشهاده، رُقّي إلى رتبة عريف ونال وسام الحرب ووسام الجرحى والميداليّة العسكريّة وميداليّة المديريّة العامّة لأمن الدولة.

- خدم في عدّة مراكز تابعة لأمن الدولة كانت آخرها شعبة الخدمة والمعلومات.

- تابع عدّة دورات قتاليّة داخل المديريّة ونجح فيها.

- صُلّيَ على جثمانه عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظُهر يوم الأربعاء 6 -11 - 2024 في جامع الإمام عليّ في بعلبك، ثمّ وُوريَ في الثرى في جبّانة بعلبك.