ميقاتي استقبل مفتي الجمهورية... دريان: آن الأوان لحسم الاستحقاق الرئاسي

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ظهر اليوم في السراي وعرض معه التطورات الراهنة.



وكان المفتي دريان وصل الى السراي، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في استقباله الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه ومدير المراسم لحود لحود.

وفي خلال اللقاء، قال رئيس الحكومة: "ان مواقف صاحب السماحة الوطنية تعبر خير تعبير عن الروح الوطنية اللبنانية التي تجسدها دار الفتوى".



وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع القيادات اللبنانية وتعاضدها من أجل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي على لبنان وحماية اللبنانيين من الشرور والفتن التي يسعى اليها العدو الاسرائيلي.

وبعد اللقاء، أكد المفتي دريان أن دار الفتوى وما تمثل، وطنيا وإسلاميا، تدعم وتؤيد جهود الرئيس ميقاتي في كل ما ينقذ لبنان من العدوان الصهيوني بالإضافة الى الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لتنعكس إيجابا على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف عذاباتهم، وهذا يستدعي من الجميع التلاحم والتكاتف، وضرورة تحصين الوضع اللبناني الداخلي لمواجهتها.



وقال: "وطننا له حق علينا في أن نقوم بما يمليه علينا الحس الديني والوطني في سبيل أن يتخطى هذا البلد أزماته، فالبلد يمر بمخاطر كبيرة وهذا ما يقتضي تعزيز وحدة الصف الإسلامي والوطني".



وأعلن دريان أنه لمس من الرئيس ميقاتي حرصه الشديد على معالجة كل القضايا بحكمة وروية وتعاون مع كل الأطياف السياسية في لبنان، لافتا الى أن الرئيس ميقاتي هو رجل دولة ومؤسسات بامتياز وينبغي مساعدته والوقوف الى جانبه.



وقال: "آن الأوان لجميع القوى السياسية أن يحسموا إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولا يمكن أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، على الجميع أن يتعاونوا من أجل انتخاب رئيس بالسرعة الممكنة وإلا سيبقى البلد مشرعا على الاحتمالات كافة، ونحن يهمنا جدا أن يكون هذا البلد مستقرا وآمنا ومطمئنا، وأولى خطوات الاستقرار والأمان وقف إطلاق النار وانجاز انتخاب رئيس جامع".



وأضاف: "لدينا ملء الثقة بأن ميقاتي سيحمل آمال وتطلعات اللبنانيين في القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".