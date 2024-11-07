سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي... ماغرو: نبذل جهدا لتحقيق وقف لإطلاق النار

إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي سفير ايطاليا لدى لبنان فابريزيو مارشيللي الذي قال بعد اللقاء: "انها المرة الثانية التي ألتقي في خلالها بالبطريرك الراعي، وكانت مناسبة عرضنا فيها للأوضاع والتطورات التي بدأت منذ نحو ستة أشهر أي منذ لقائي الأول بالراعي وللزيارة التي قام بها البطريرك الراعي الى روما بمناسبة تقديس الإخوة المسابكيين".



وأضاف مارشيللي: "للأسف فإن الوضع في لبنان قد تأزم كثيرا مع الحرب، ولاسيما مع مسألة النازحين ومراكز الإيواء واتفقنا على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية لانطلاق مسار جديد يمكن البلاد من الخروج من الأزمة".



وبعدها، التقى الراعي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو الذي أشار الى أن "الزيارة تخللها بحث في الوضع الراهن في لبنان والجهود التي تبذلها فرنسا لدعمه، اضافة الى نتائج مؤتمر باريس الذي اقيم لدعم اللبنانيين ودعم سيادة لبنان، وكان اتفاق على ضرورة متابعة العمل لمنح الشعب اللبناني الأمل بمستقبل أفضل".



وقال ماغرو: "نحن نبذل جهدا لتحقيق وقف لإطلاق النار ونشجع ايضا كل المبادرات اللبنانية التي تسمح بتهيئة مستقبل افضل لهذا البلد وقلب صفحة جديدة. وانطلاقا من هذا فإن فرنسا تعتبر بكل تأكيد أن للبطريرك الراعي وللبطريركية المارونية دورا أساسيا في هذا الإطار تحضيرا لمستقبل أفضل للبنان وللبنانيين. كما شددنا على أهمية تقديم المساعدة للنازحين وايجاد حلول لحماية النظام التعليمي في لبنان الذي يمثل مستقبل هذا البلد".