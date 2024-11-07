وزير الثقافة كلف المدير العام للآثار بإعداد ملف مفصل عن العدوان الإسرائيلي لمبنى "المنشية" التراثي في بعلبك

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الثقافة بيانًا أشار أعلن فيه أنه "على اثر استهداف العدو الاسرائيلي بالأمس لمبنى "المنشية" التراثي في مدينة بعلبك القريب جدًا من حرم القلعة ما ادى الى تدمير هذا المبنى والحاق اضرار غير مباشرة بمحيطه التراثي والأثري، قام وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى بتكليف المدير العام للآثار الأستاذ سركيس خوري باعداد ملف مفصل عن هذا العدوان البشع وما نتج عنه من اضرار، كما قام ايضًا بتكليف المدير العام خوري بالاجتماع فورًا مع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين هاني شميطلي من اجل التنسيق لتقديم شكوى عاجلة امام المراجع الدولية المختصة لمحاسبة الكيان الاسرائيلي عن افعاله التي تصيب البشر والحجر والمعالم التراثية والأثرية والتي تشكل بالتالي جرائم حرب من الواجب محاسبته عليها سندًا لاحكام القانون الدولي".