مخزومي: خطة وزير التربية بإبقاء النازحين في مدارس بيروت الرسمية وتحويل طلابها إلى مدارس خارج أماكن سكنهم توجه خطير

أشار رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي إلى الحديث الذي يدور حول خطة لوزير التربية والتعليم عباس الحلبي تقضي بإبقاء النازحين في مدارس بيروت الرسمية وتحويل طلاب هذه المدارس إلى مدارس خارج اماكن سكنهم.



ورأى في بيان ان "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مطالب بتوضيح موقفه من هذا التوجه الخطير".



وأكد أنه "في حال تطبيق هذه الخطة فإننا سنكون أمام أزمة تعليمية كبرى وممنهجة، قد تنفجر في أي لحظة، وتؤدي بلا شك إلى إفراغ بيروت من طلابها، الذين سيواجهون، إلى جانب الكادر التعليمي، صعوبة في الالتحاق بالعام الدراسي، وذلك نظرًا لتعذر انتقالهم إلى المراكز المقترحة لبعدها عن أماكن سكنهم، إضافةً إلى كلفة النقل التي ترتب عليهم أعباء إضافية، في ظل حرب مدمرة وأزمة اقتصادية خانقة".



وطالب مخزومي رئيس الحكومة "بإنصاف طلاب بيروت أسوةً بطلاب باقي المحافظات، ومنع المضي بهذه الاقتراحات التي سيكون لها تداعيات سلبية عليهم، والاستعاضة عنها بحلول أكثر واقعية كأن يتم إفراغ عدة مدارس من النازحين في بيروت وتغيير أماكن نزوحهم إلى مدارس رسمية في مناطق أخرى قريبة من العاصمة، وبالتالي العمل على دمج طلاب عدة مدارس رسمية في العاصمة في مدرسة واحدة ضمن بيروت".