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وزير الطاقة اجتمع مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
2024-11-07 | 08:59
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وزير الطاقة اجتمع مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية... وهذا ما جرى بحثه
في إطار الجهود المستمرة لضمان استمرارية توفير خدمات المياه للمواطنين في المناطق المتضررة، عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض اجتماعا مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام في حضور مستشارة الوزير سوزي حويك، تم خلاله بحث العديد من القضايا المتعلقة بكيفية استمرار تأمين المياه للمواطنين الصامدين في الضاحية التي تتعرض لعدوان اسرائيلي يومي مدمّر والعمل على إصلاح الأضرار الناتجة عن هذا العدوان.
وتناول الاجتماع سبل تأمين إصلاح أعطال الأنابيب المتضررة بسرعة وفعالية، لتجنب فيضان مياه الأمطار وتسرّب مياه الصرف الصحي ما يؤدي الى انتشار الأوبئة التي تهدد صحة المواطنين.
اضافة إلى ذلك، تم التحضير لإجراء المسوحات وتحضير الخطط لإعادة تأهيل البنى التحتية لمرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، بهدف بناء مجتمع أكثر أمانًا واستدامة، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطط بكفاءة وسرعة.
وجدد الوزير فيّاض تأكيده الالتزام الكامل بتقديم الدعم اللازم لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين بغية تمكينهم من الصمود في المناطق المتضررة.
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