اليونيفيل: إصابة خمسة من جنود حفظ السلام وصلوا حديثًا إلى لبنان جراء هجوم بطائرة مسيرة في صيدا

أصدرت قوات اليونيفيل بيانًا أوضحت فيه أنه "بعد ظهر اليوم، كانت قافلة تابعة لقوات اليونيفيل تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثًا إلى لبنان تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مسيرة بالقرب منها."



وأشارت إلى أنه "أصيب خمسة من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، وجرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان."



ولفتت كذلك إلى أن "الجيش اللبناني أكد إصابة ثلاثة من جنوده عند نقطة التفتيش التابعة للجيش اللبناني والقريبة من موقع الغارة."



وذكرت اليونيفيل "جميع الأطراف بالتزامها بتجنب الأعمال التي تعرض قوات حفظ السلام أو المدنيين للخطر،" مشددةً على أنه "يجب حل الخلافات على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف."