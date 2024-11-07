وصول طائرة مساعدات إماراتية الى مطار دمشق مخصصة للوافدين من لبنان

وصلت الى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إماراتية تحمل دفعة من المساعدات المخصصة للوافدين من لبنان، تضمنت 6،9 أطنان من مواد انسانية وللعناية الصحية والشخصية، تسلمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، على أن يتم توزيعها على الوافدين من لبنان بالتنسيق مع الهلال الأحمر الاماراتي واللجنة العليا للاغاثة.



