وزارة الصحة: تخصيص 7 مليار ليرة إستثنائيًا لدعم "مستشفى المحبة" في دير الأحمر لتوفير الخدمات الإستشفائية للمواطنين

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان انه في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الصحي في لبنان للاستجابة للطوارىء الصحية الراهنة، خصصت وزارة الصحة العامة لـ"مستشفى المحبة" في دير الأحمر، التابع لأبرشية دير الأحمر المارونية، سقفًا ماليًا استثنائيًا بقيمة 7 مليار ليرة لبنانية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول، وذلك لتوسيع نطاق الخدمات الصحية فيه.



وقد تم توقيع عقد بين الوزارة والمستشفى لتوسيع مروحة الخدمات المقدمة، بعد أن كانت تقتصر على خدمات طبية محدودة. وتشمل الخدمات الجديدة الاستشفاء، الولادة، والجراحة، ما سيساهم في تلبية الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة والمواطنين النازحين إليها.



وابتداءً من عام 2025، سيدخل "مستشفى المحبة" في دير الأحمر ضمن قائمة المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة، وسيتم تخصيص سقف مالي سنوي له. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على دعم القطاع الصحي في كافة المناطق اللبنانية وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين النازحين في هذه الظروف الصعبة.