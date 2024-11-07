الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
أخبار لبنان
2024-11-07 | 14:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
3
min
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
توقّع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استمرار المعارك مع اسرائيل لـ3 إلى 4 أشهر لا بل تفاقمها أكثر من السابق، مشيرا إلى أن طرفي النزاع يعتبران أنهما أمام فرصة لتعزيز مواقفهما قبل التوصّل إلى واقع يفرض محدودية في التحرك.
وفي السياق، رأى جعجع، في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن منذ انطلاق جبهة الإسناد كانت حسابات "حزب الله" خاطئة في مجملها والنتيجة اليوم أثبتت ذلك، آسفا أن "يستمر الحزب بالمنطق نفسه فخطاب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير خير دليل على ذلك ولكن في الواقع إن ما يجري اليوم هو تماماً ما خطط له الإسرائيلي".
وتوجّه للشيخ نعيم قاسم، بالقول:" كيف علم الإسرائيليون بمكان السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين؟ نحن علينا طرح الأسئلة عليكم لا العكس فأنتم من يخوض الحرب ومن لم يقم بالحسابات الدقيقة".
وأوضح جعجع أنه "منذ شهر احتلّ الإسرائيليون 200 كيلومتر مربع تقريباً بينما تطلّب احتلال غزة ومساحتها 360 كلم مدة من 8 الى 9 اشهر ما يعني انهم "مسبّقين كتير بلبنان" خلاف ما يسوّقه الحزب في هذا الاطار".
واعتبر أن "الإسرائيلي يتحضّر للمرحلة الثانية ولا أعرف ان كانت حتى الليطاني أم لا ولكن الأمر سيّان ولو أن المرحلة الأولى كانت الأصعب لأنها الخط الأهم للحزب حيث التحصينات الأساسية والتمركز الرئيسي وهذا كله سقط للأسف والآن ستبدأ المرحلة الثانية".
وقال جعجع: " المبعوث الاميركي آموس هوكستين طرح تطبيق الـ 1701 بكل مندرجاته ومراقبة تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية وستتمتّع إسرائيل بحق التدخّل في أي وقت اذا ما رأت أي عملية تهريب وهذا الطرح هو الأسوأ الذي وقعنا به نتيجة عدم تنفيذنا لضبط الحدود".
وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية: "سبب عدم تطبيق الـ1701 كما يجب هو أن مجموعة من السياسيين منذ 40 سنة لا تريد مواجهة احد وتسعى إلى الحفاظ على علاقة جيدة مع الجميع الأمر الذي دمّر الوضع".
وشدد جعجع على أن "هدف الحملة على الجيش اللبناني تعود إلى رغبة أصحابها بتحجيم "الجيش" لأنه الوحيد القادر في المرحلة المقبلة على سد الفراغ في الجنوب وفي لبنان كله".
وأكد أنه لا يخشى " من اندلاع حرب أهلية وما من فريق لبناني يريدها واليوم لا قرار بالحرب ولو انه من الطبيعي حدوث بعض الإشكالات التي تُعالج بشكل فوري كما تعمل القوى الأمنية والجيش".
واعتبر أننا "على باب حرب بين إسرائيل وايران واعتقد أنها لن تنتهي من دون ضرب المنشآت النووية الإيرانية خصوصاً بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الرئاسة والذي أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو وهذا عنوان المرحلة الآتية على مدى شهرين ونصف شهر".
رئاسيا، لفت إلى أن "هناك كتل نيابية كثيرة مع انتخاب قائد الجيش وأنا أعلنت أنه من المرشحين الجديين و"لا فيتو" منا عليه ولكن قبل ترشيحنا له رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته لبعض الأمور".
أخبار لبنان
لـ"جدل":
أتوقّع
استمرار
المعارك
أشهر...
ترشيحنا
رسمياً
سنتحدث
لنطّلع
مقاربته
التالي
إعادة فتح الطريق بين انصار والدوير ومن كوثرية الرز الى منطقة أبو الاسود
استهداف سيارة على طريق الجمهور (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:26
جعجع لـ "جدل": هناك كتل نيابية كثيرة مع انتخاب قائد الجيش وأنا أعلنت أنه من المرشحين الجديين و"لا فيتو" منا عليه لكن قبل ترشيحنا له رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته لبعض الأمور والرئيس التوافقي يعني "لا رئيس" والحكومة التوافقية تعني "لا حكومة"
خبر عاجل
14:26
جعجع لـ "جدل": هناك كتل نيابية كثيرة مع انتخاب قائد الجيش وأنا أعلنت أنه من المرشحين الجديين و"لا فيتو" منا عليه لكن قبل ترشيحنا له رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته لبعض الأمور والرئيس التوافقي يعني "لا رئيس" والحكومة التوافقية تعني "لا حكومة"
0
خبر عاجل
13:51
جعجع لـ جدل: أتوقع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر لا بل تفاقمها أكثر من السابق فطرفا النزاع يعتبران أنهما أمام فرصة لتعزيز مواقفهما قبل التوصّل إلى واقع يفرض محدودية في التحرك
خبر عاجل
13:51
جعجع لـ جدل: أتوقع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر لا بل تفاقمها أكثر من السابق فطرفا النزاع يعتبران أنهما أمام فرصة لتعزيز مواقفهما قبل التوصّل إلى واقع يفرض محدودية في التحرك
0
أخبار لبنان
2024-10-31
جعجع: على "حزب الله" قطع التعاون العسكريّ مع إيران والاستمرار سياسيًا
أخبار لبنان
2024-10-31
جعجع: على "حزب الله" قطع التعاون العسكريّ مع إيران والاستمرار سياسيًا
0
آخر الأخبار
14:22
جعجع لـ "جدل": نحن على باب حرب بين إسرائيل وايران واعتقد أنها لن تنتهي من دون ضرب المنشآت النووية الإيرانية خصوصاً بعد وصول ترامب إلى الرئاسة والذي أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو وهذا عنوان المرحلة الآتية على مدى شهرين ونصف شهر
آخر الأخبار
14:22
جعجع لـ "جدل": نحن على باب حرب بين إسرائيل وايران واعتقد أنها لن تنتهي من دون ضرب المنشآت النووية الإيرانية خصوصاً بعد وصول ترامب إلى الرئاسة والذي أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو وهذا عنوان المرحلة الآتية على مدى شهرين ونصف شهر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
05:42
كركي: مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت الـ1000 مليار ل.ل
اقتصاد
05:42
كركي: مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت الـ1000 مليار ل.ل
0
خبر عاجل
05:36
أدرعي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن العودة إلى منازلكم
خبر عاجل
05:36
أدرعي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن العودة إلى منازلكم
0
أخبار لبنان
05:32
الأشقر: تدمير المنشية وبالميرا في بعلبك خسارة كبيرة للبنان
أخبار لبنان
05:32
الأشقر: تدمير المنشية وبالميرا في بعلبك خسارة كبيرة للبنان
0
أخبار لبنان
05:20
قرار لوزير الاتصالات للمشتركين في هيئة "أوجيرو"
أخبار لبنان
05:20
قرار لوزير الاتصالات للمشتركين في هيئة "أوجيرو"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:34
سلطات الملاحة الإسرائيلية تعلن إقلاع أول طائرة لإعادة المشجعين من أمستردام
أخبار دولية
04:34
سلطات الملاحة الإسرائيلية تعلن إقلاع أول طائرة لإعادة المشجعين من أمستردام
0
أخبار لبنان
2024-11-02
قصفٌ إسرائيليّ طالَ قرى القطاعَين الأوسط والغربيّ وحالة هدوء حذرة في صور
أخبار لبنان
2024-11-02
قصفٌ إسرائيليّ طالَ قرى القطاعَين الأوسط والغربيّ وحالة هدوء حذرة في صور
0
آخر الأخبار
03:50
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين
آخر الأخبار
03:50
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين
0
أخبار دولية
14:20
إسرائيل إثر الإشكال الدبلوماسي مع فرنسا: المسائل الامنية "تم توضيحها" مسبقا
أخبار دولية
14:20
إسرائيل إثر الإشكال الدبلوماسي مع فرنسا: المسائل الامنية "تم توضيحها" مسبقا
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:43
بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي
آخر الأخبار
03:43
بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
0
أخبار لبنان
03:25
في صور... عملية رفع الأنقاض مستمرة جراء الغارة التي استهدفت أحد المباني
أخبار لبنان
03:25
في صور... عملية رفع الأنقاض مستمرة جراء الغارة التي استهدفت أحد المباني
0
أخبار لبنان
03:23
الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...
أخبار لبنان
03:23
الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...
0
أخبار لبنان
14:35
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
أخبار لبنان
14:35
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
0
رياضة
14:11
نجوم منتخب لبنان لكرة السلة يقيّمون وضع الفريق قبل التوجه إلى دبي
رياضة
14:11
نجوم منتخب لبنان لكرة السلة يقيّمون وضع الفريق قبل التوجه إلى دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
قراءة في نتائج التصويت العربي وتصويت الأقليات لترامب
تقارير نشرة الاخبار
14:06
قراءة في نتائج التصويت العربي وتصويت الأقليات لترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هذا مسار المساعدات التي لبّت ١٥٪ من الحاجات!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هذا مسار المساعدات التي لبّت ١٥٪ من الحاجات!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:21
الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل
أمن وقضاء
08:21
الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل
2
خبر عاجل
14:31
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين
خبر عاجل
14:31
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين
3
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
4
خبر عاجل
14:54
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة
خبر عاجل
14:54
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة
5
خبر عاجل
14:42
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام
خبر عاجل
14:42
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام
6
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح
7
خبر عاجل
07:04
استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا
خبر عاجل
07:04
استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا
8
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More