إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية

اعلن النائب إبراهيم الموسوي أن حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان لكنه لا يعلق آماله في وقف إطلاق النار على إدارة أميركية بعينها، وذلك تعقيبا على انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.



وقال الموسوي لرويترز "ربما يكون ذلك تغييرا في الحزب الذي يتولى السلطة ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فإن سياستها هي نفسها تقريبا". وأضاف "نريد أن نرى أفعالا ونريد أن نرى قرارات تتخذ".



وأقر الموسوي بالخسائر الفادحة التي تسببت فيها الهجمات الإسرائيلية، لكنه قال إن القدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية.



وقال "إن قلوبنا محطمة - نحن نفقد أرواحا عزيزة للغاية. هذا الشعور بأن إسرائيل لا يمكن معاقبتها أو تقديمها للعدالة الدولية هو نتيجة للدعم الأميركي الذي يجعلها محصنة ضد المساءلة". وأضاف "أميركا شريكة كاملة فيما يحدث لأنها تستطيع استغلال النفوذ لوقف هذا الدمار".



