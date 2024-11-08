طريق المصنع لا يزال مقطوعا... وعبور المئات نحو سوريا أغلبهم من اللبنانيين

لا يزال طريق المصنع مقطوعا أمام المركبات بالاتجاهين منذ أكثر من شهر بسبب تعرضه للقصف لمرات عدة، ويتوسطه حفرتين كبيرتين، والعديد من المواطنين يعبرون الحفرة الأولى سيرا على الأقدام ويتوجهون نحو الثانية على دراجات نارية.وسجل مركز الأمن العام في المصنع خلال 24 ساعة (من السادسة مساء حتى السادسة صباحا)، عبور 1083 شخصا باتجاه سوريا وغالبيتهم من اللبنانيين.