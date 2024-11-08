هذا ما قاله السفير فؤاد دندن عن المبادرة الإماراتية لدعم استمرارية التعليم في لبنان

أطلقت دولة الامارات العربية مشروعا لدعم برامج استمرارية التعليم في لبنان.



وفي هذا الاطار، أشار سفير لبنان لدى دولة الإمارات فؤاد دندن الى أن هذه المبادرة هي بإشراف المدرسة الرقمية التي تنضوي تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبالتنسيق مع وزارة التربية والمعنيين في لبنان.



وأوضح دندن في حديث للـLBCI، أن هذه المبادرة هي لدعم استمرارية التعليم لدى الطلاب اللبنانيين على المنهج اللبناني.



وقال: "الطالب اللبناني يعاني من مشاكل عدة وهناك طلاب غير قادرين على الذهاب الى مدارسهم لأنها تحولت الى مراكز إيواء وهناك أشخاص نزحوا من منازلهم".



وأشار الى أنه كمرحلة أولى، سيستفيد 40 ألف طالب من هذا المشروع.