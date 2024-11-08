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الأشقر: تدمير المنشية وبالميرا في بعلبك خسارة كبيرة للبنان
أخبار لبنان
2024-11-08 | 05:32
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الأشقر: تدمير المنشية وبالميرا في بعلبك خسارة كبيرة للبنان
إستنكر رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر بأشد العبارات إستهداف مبنى المنشية الأثري في بعلبك وتدميره وتدمير فندق "بالميرا" الذي يقع بجواره ومقابل قلعة بعلبك مباشرة".
وأكد الأشقر في بيان، أن "مبنى المنشية وفندق "بالميرا" من أهم المواقع السياحية في لبنان اللذين نفتخر ونعتز بهما وهما في الوقت نفسه يشكلان جزءاً اساسياً من ذاكرة لبنان الثقافية والتراثية"، مشيراً الى أن "تدميرهما يشكل خسارة كبيرة للبنان، ويجب عدم السكوت عن هذه الإعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي لا تفرّق بين المواقع العسكرية والمدنية والتي تضرب البشر والحجر من دون رحمة".
وقال: "إن إتحاد النقابات السياحية بكل مكوناته وأعضائه يضم صوته الى أصوات الحكومة والوزراء المعنيين والنواب وكل اللبنانيين ليطالب المجتمع الدولي وفي مقدمتهم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الأونيسكو للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحييد المواقع الأثرية والتراثية والسياحية بشكل نهائي".
وإذ عَبَّرَ الأشقر مرة جديدة عن "أسفه الشديد" على تدمير هذين الموقعين المميزين، أكد أنه" لا بد من العمل بشكل جدي وسريع مع الأونيسكو وكل المؤسسات الدولية ذات الصلة لإعادة بنائهما كونهما يشكلان جزاءً أساسياً من الثقافة العالمية".
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