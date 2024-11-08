سعيد: لبنان سيدخل أكثر فأكثر في مرحلة خشونة... واناشد حزب الله تسليم سلاحه الى الدولة

اعتبر النائب السابق فارس سعيد أن المنطقة دخلت في مرحلة حاسمة سيستفيد منها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لخلق واقع عسكري للتفاوض من موقع افضل من الموقع الذي هو فيه اليوم.ورأى سعيد في حديث للـLBCI، الى أن لبنان سيدخل اكثر فاكثر في مرحلة خشونة امنية وعسكرية قد تؤدي الى فرض غالب ومغلوب.وقال: "تدمير حزب الله بالنار سيكون له انعكاسات على اللبنانيين جميعهم واناشده العودة الى لبنان وتسليم سلاحه الى الدولة وقفا للدستور بدلا من تسليمه الى نتنياهو".