ميقاتي استقبل وفدا من ممثلي نقابات المهن الحرة... بخاش: العمل الدبلوماسي جار على امل ان يتم اتخاذ قرارات لمصلحة لبنان

‏إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من ممثلي نقابات المهن الحرة صباح اليوم في السراي الحكومي.

وضم الوفد، نقيب الأطباء البروفيسور يوسف بخاش، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الطوبوغرافيا سركيس فدعوس، نقيب مختبرات الاسنان ربيع حاموش، نقيب أطباء الاسنان رونالد يونس، نقيبة البصريات جهاد ابي حيدر، نقيبة الممرضات والمرضين عبير علامة ومديرة نقابة المستشفيات ريتا رحباني.



وبعد اللقاء، قال النقيب بخاش: "تشاورنا مع ميقاتي ووضعنا على الطاولة كل التحديات التي تواجه نقابات المهن الحرة، في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".



وأضاف: "شكرنا مجلس الوزراء على تبني القرار الذي اتخذته نقابات المهن الحرة، بتعليق الجمعيات العمومية والانتخابات وخاصة وأن هذه الظروف ومع عدد النازحين والأوضاع الأمنية التي نمر بها لا تسمح بحصول انتخابات أو جمعيات عمومية سليمة او امنة، فالوضع يستوجب علينا كمسؤولين ان ننكب وان نهتم بأوضاع المنتسبين الى نقاباتنا".



وتابع: "كما تشاور كل نقيب مع دولة الرئيس ووضع كل التحديات التي تواجهها كل نقابة، كما أننا وضعنا جمعنا بتصرف رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء كل قدراتنا كي نستطيع جميعا رسم مستقبل لبنان الجديد".



ولفت الى أن "الوفد اطلع ميقاتي على كل ما تقوم المهن الصحية خاصة والنقابيّة بشكل عام، وعلى الجولة التي ننوي القيام بها الى الدول الأوروبية لكي نستطيع الحصول على المساعدات".



وأشار الى أن ميقاتي طمأن، أن العمل الدبلوماسي جار كذلك الاستشارات على امل انه خلال عشرة ايام او اسبوعين يتم اتخاذ قرارات لمصلحة لبنان ومستقبل الشعب اللبناني".



منسّق الامم المتحدة



كما بحث ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والجهود الأنسانية والصحية لمساعدة النازحين.



الى ذلك، استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وبحث معه الوضع الامني.