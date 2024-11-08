الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي استقبل وفدا من ممثلي نقابات المهن الحرة... بخاش: العمل الدبلوماسي جار على امل ان يتم اتخاذ قرارات لمصلحة لبنان
أخبار لبنان
2024-11-08 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميقاتي استقبل وفدا من ممثلي نقابات المهن الحرة... بخاش: العمل الدبلوماسي جار على امل ان يتم اتخاذ قرارات لمصلحة لبنان
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من ممثلي نقابات المهن الحرة صباح اليوم في السراي الحكومي.
وضم الوفد، نقيب الأطباء البروفيسور يوسف بخاش، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الطوبوغرافيا سركيس فدعوس، نقيب مختبرات الاسنان ربيع حاموش، نقيب أطباء الاسنان رونالد يونس، نقيبة البصريات جهاد ابي حيدر، نقيبة الممرضات والمرضين عبير علامة ومديرة نقابة المستشفيات ريتا رحباني.
وبعد اللقاء، قال النقيب بخاش: "تشاورنا مع ميقاتي ووضعنا على الطاولة كل التحديات التي تواجه نقابات المهن الحرة، في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".
وأضاف: "شكرنا مجلس الوزراء على تبني القرار الذي اتخذته نقابات المهن الحرة، بتعليق الجمعيات العمومية والانتخابات وخاصة وأن هذه الظروف ومع عدد النازحين والأوضاع الأمنية التي نمر بها لا تسمح بحصول انتخابات أو جمعيات عمومية سليمة او امنة، فالوضع يستوجب علينا كمسؤولين ان ننكب وان نهتم بأوضاع المنتسبين الى نقاباتنا".
وتابع: "كما تشاور كل نقيب مع دولة الرئيس ووضع كل التحديات التي تواجهها كل نقابة، كما أننا وضعنا جمعنا بتصرف رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء كل قدراتنا كي نستطيع جميعا رسم مستقبل لبنان الجديد".
ولفت الى أن "الوفد اطلع ميقاتي على كل ما تقوم المهن الصحية خاصة والنقابيّة بشكل عام، وعلى الجولة التي ننوي القيام بها الى الدول الأوروبية لكي نستطيع الحصول على المساعدات".
وأشار الى أن ميقاتي طمأن، أن العمل الدبلوماسي جار كذلك الاستشارات على امل انه خلال عشرة ايام او اسبوعين يتم اتخاذ قرارات لمصلحة لبنان ومستقبل الشعب اللبناني".
منسّق الامم المتحدة
كما بحث ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والجهود الأنسانية والصحية لمساعدة النازحين.
الى ذلك، استقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وبحث معه الوضع الامني.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
استقبل
ممثلي
نقابات
المهن
الحرة...
بخاش:
العمل
الدبلوماسي
اتخاذ
قرارات
لمصلحة
لبنان
التالي
حليمة القعقور اعتذرت عن تلبية دعوة ميقاتي للمشاركة في لقاء "للنواب السنة": اللقاءات ذات الطابع الطائفي هي تحجيم لدور النائب
سعيد: لبنان سيدخل أكثر فأكثر في مرحلة خشونة... واناشد حزب الله تسليم سلاحه الى الدولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-11-06
شنكر للـ LBCI:أعتقد أنه سيكون هناك انقسام في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان وأن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر عليه وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب
خبر عاجل
2024-11-06
شنكر للـ LBCI:أعتقد أنه سيكون هناك انقسام في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان وأن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر عليه وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب
0
خبر عاجل
2024-11-04
إد غابريال للـLBCI: جلست مع هاريس وتحدثنا مطولًا وهناك خطة في ما يتعلق بلبنان وهي تطبيق القرارات الدولية والعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار وانتخاب رئيس وهاريس داعمة للجيش اللبناني والخطة المطروحة تحتاج لملايين الدولارات وهي مستعدة لتأمينها للجيش
خبر عاجل
2024-11-04
إد غابريال للـLBCI: جلست مع هاريس وتحدثنا مطولًا وهناك خطة في ما يتعلق بلبنان وهي تطبيق القرارات الدولية والعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار وانتخاب رئيس وهاريس داعمة للجيش اللبناني والخطة المطروحة تحتاج لملايين الدولارات وهي مستعدة لتأمينها للجيش
0
آخر الأخبار
2024-10-24
ميقاتي من باريس: الاتفاق على الحدود البحرية خير دليل على التزام لبنان المفاوضات السلمية ويبيّن استعداد لبنان العمل مع الميسّرين
آخر الأخبار
2024-10-24
ميقاتي من باريس: الاتفاق على الحدود البحرية خير دليل على التزام لبنان المفاوضات السلمية ويبيّن استعداد لبنان العمل مع الميسّرين
0
آخر الأخبار
2024-10-18
ميقاتي بعد لقائه رئيسة الحكومة الايطالية: لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار ونشدد على التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية الخاصة به لا سيما 1701 وابديت استعدادا لتعزيز وجود الجيش بالجنوب بالتعاون مع اليونيفل
آخر الأخبار
2024-10-18
ميقاتي بعد لقائه رئيسة الحكومة الايطالية: لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار ونشدد على التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرارات الدولية الخاصة به لا سيما 1701 وابديت استعدادا لتعزيز وجود الجيش بالجنوب بالتعاون مع اليونيفل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:40
اليونيفيل: الحوادث مع الاسرائيليين تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي
أمن وقضاء
10:40
اليونيفيل: الحوادث مع الاسرائيليين تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي
0
أمن وقضاء
10:15
حملة امنية لضبط مخالفات الدراجات النارية لمكافحة الجرائم والاشكالات
أمن وقضاء
10:15
حملة امنية لضبط مخالفات الدراجات النارية لمكافحة الجرائم والاشكالات
0
أمن وقضاء
09:55
غرفة إدارة الكوارث في بيروت: إخلاء مبنى عائد للبلدية في الحمراء بعد أن أقدمت مجموعة من الاشخاص على الدخول اليه عنوة
أمن وقضاء
09:55
غرفة إدارة الكوارث في بيروت: إخلاء مبنى عائد للبلدية في الحمراء بعد أن أقدمت مجموعة من الاشخاص على الدخول اليه عنوة
0
أخبار لبنان
09:41
عقيص: لا نراهن على انتهاء حزب الله... والجيش قادر على تسلم الوضع في الجنوب
أخبار لبنان
09:41
عقيص: لا نراهن على انتهاء حزب الله... والجيش قادر على تسلم الوضع في الجنوب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
0
أخبار لبنان
09:41
عقيص: لا نراهن على انتهاء حزب الله... والجيش قادر على تسلم الوضع في الجنوب
أخبار لبنان
09:41
عقيص: لا نراهن على انتهاء حزب الله... والجيش قادر على تسلم الوضع في الجنوب
0
صحف اليوم
2024-11-06
تشاؤم حول ما يمكن أن تحمله الانتخابات الأميركية لإنهاء المأزق الذي يتخبّط فيه لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
2024-11-06
تشاؤم حول ما يمكن أن تحمله الانتخابات الأميركية لإنهاء المأزق الذي يتخبّط فيه لبنان (الجمهورية)
0
فنّ
2024-07-02
كايلي جينر تتخفى مع حبيبها في العلن... كمامة على الوجه وإطلالة غريبة (صور)
فنّ
2024-07-02
كايلي جينر تتخفى مع حبيبها في العلن... كمامة على الوجه وإطلالة غريبة (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:27
بعد بدء عمليات التوغّل في وطى الخيام... 21 شهيدًا
أخبار لبنان
08:27
بعد بدء عمليات التوغّل في وطى الخيام... 21 شهيدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:13
جورج كتانة للـLBCI فرق الاسعاف دخلت الى وطى الخيام وهناك 3 شهداء وأشلاء والمهمّة لم تنته بعد
تقارير نشرة الاخبار
08:13
جورج كتانة للـLBCI فرق الاسعاف دخلت الى وطى الخيام وهناك 3 شهداء وأشلاء والمهمّة لم تنته بعد
0
أخبار لبنان
07:56
استحداث مركز إيواء داخل مدينة كميل شمعون الرياضية... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:56
استحداث مركز إيواء داخل مدينة كميل شمعون الرياضية... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
القصف طال معبر حوش السيد علي في الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
07:53
القصف طال معبر حوش السيد علي في الهرمل
0
أخبار لبنان
07:50
مدينة صور شهدت سلسلة من الغارات
أخبار لبنان
07:50
مدينة صور شهدت سلسلة من الغارات
0
أخبار لبنان
07:50
في النبطية... القصف طال بلدة كفررمان وكفرتبنيت
أخبار لبنان
07:50
في النبطية... القصف طال بلدة كفررمان وكفرتبنيت
0
أخبار لبنان
07:01
إليكم آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان...
أخبار لبنان
07:01
إليكم آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان...
0
آخر الأخبار
03:43
بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي
آخر الأخبار
03:43
بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:54
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
07:54
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
2
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
3
خبر عاجل
14:31
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين
خبر عاجل
14:31
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين
4
خبر عاجل
14:54
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة
خبر عاجل
14:54
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة
5
خبر عاجل
05:36
أدرعي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن العودة إلى منازلكم
خبر عاجل
05:36
أدرعي لسكان جنوب لبنان: للامتناع عن العودة إلى منازلكم
6
خبر عاجل
14:42
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام
خبر عاجل
14:42
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام
7
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
8
خبر عاجل
13:51
جعجع لـ جدل: أتوقع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر لا بل تفاقمها أكثر من السابق فطرفا النزاع يعتبران أنهما أمام فرصة لتعزيز مواقفهما قبل التوصّل إلى واقع يفرض محدودية في التحرك
خبر عاجل
13:51
جعجع لـ جدل: أتوقع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر لا بل تفاقمها أكثر من السابق فطرفا النزاع يعتبران أنهما أمام فرصة لتعزيز مواقفهما قبل التوصّل إلى واقع يفرض محدودية في التحرك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More