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أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

أخبار لبنان
2024-11-08 | 07:54
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أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ&quot;حزب الله&quot; في جنوب لبنان
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أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش يداهم مدرسة عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان "والتي تقع على بعد حوالى 200 متر من قاعدة اليونيفيل".

وكتب عبر اكس: 
"قوات لواء الاحتياط 9 تعمل في الأسابيع الأخيرة في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 وتقضي على عسكريين وتعثر على وسائل قتالية وتدمر بنى تحتية وبنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله.

في إحدى عمليات المداهمة عثرت القوات على منشأة تعتبر مدرسة حزب الله لأنشطة إرهابية والتي تقع على مسافة حوالى 200 متر من قاعدة لقوات اليونيفيل. وقد استُخدم المجمع من قبل عناصر حزب الله للتدريب، وتعليم أساليب القتال الخاصة بحزب الله ولتخزين العديد من الأسلحة.

في الموقع، تم العثور أيضًا على منصات إطلاق قذائف جاهزة للإطلاق باتجاه البلدات الإسرائيلية.

كما تم العثور في الموقع على وثائق وكتب تعليمية لأساليب عمل حزب الله، خرائط لإسرائيل، وثائق تحوي على شرح حول الاليات العسكرية الإسرائيلية إضافة إلى فتحات أنفاق ووسائل قتالية. تمت مصادرة الأسلحة وتدمير الموقع."

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