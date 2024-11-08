#عاجل قوات جيش الدفاع تداهم مدرسة لحزب الله لتعليم الأنشطة الأرهابية في جنوب لبنان والتي تقع على بعد حوالي 200 متر من قاعدة اليونيفيل
🔸قوات لواء الاحتياط 9 تعمل في الأسابيع الأخيرة في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 وتقضي على إرهابيين وتعثر على وسائل قتالية وتدمر بنى تحتية… pic.twitter.com/YDLmWBNtB1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2024
#عاجل قوات جيش الدفاع تداهم مدرسة لحزب الله لتعليم الأنشطة الأرهابية في جنوب لبنان والتي تقع على بعد حوالي 200 متر من قاعدة اليونيفيل
🔸قوات لواء الاحتياط 9 تعمل في الأسابيع الأخيرة في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 91 وتقضي على إرهابيين وتعثر على وسائل قتالية وتدمر بنى تحتية… pic.twitter.com/YDLmWBNtB1