الجميّل يلتقي بارو وتأكيد على دعم فرنسا الثابت للبنان واللبنانيين

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، في إطار لقاءاته التي يعقدها في العاصمة الفرنسية.



وعرضا التطورات في لبنان، في ظلّ الحرب الدائرة والمساعي الفرنسية، لمساعدة لبنان على الخروج من محنته.



وثمّن الجميّل التزام فرنسا الثّابت والقويّ إلى جانب لبنان وسيادته وشعبه والجهود، التي تبذلها على أكثر من صعيد لوقف الحرب ومساعدة اللبنانيين على تخطي الأوقات الصعبة، التي يمرون فيها.