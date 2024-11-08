عقيص: لا نراهن على انتهاء حزب الله... والجيش قادر على تسلم الوضع في الجنوب

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن الجيش قادر على تسلم الوضع في الجنوب، لافتا الى أنه "اذا كانت امكانياته متواضعة فمن السهل تجهيزه".



وقال عقيص في حديث للـLBCI: "من الواضح أن ايران تستخدم لبنان لتقوية موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة ولا يجب أن نقfل بتنظيمات مسلحة بهوية لبنانية ولكن بقرار خارجي تستخدم الوطن كساحة".



ولفت الى أن حزب الله وافق سنة 2006 علنا على القرار الـ1701، مشددا على أن "المطلوب اليوم الالتزام به بمندرجاته كافة".



وأكد عقيص أنه "لا يوجد اي لبناني يريد ان نعود الى ما كنا عليه وهناك جيل يري دولة بنمط مختلف".



وشدد على أن "العودة الى الاعتراف بالدولة والمؤسسات والجيش ليس عيبا وآن الاوان لبناء دولة قوية".



وقال: "نحن لا نراهن على انتهاء حزب الله أو الطائفة الشيعية بل على بصيرتهم وعقلنتهم".







