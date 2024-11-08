وزارة الصحة: 3117 شهيدًا و 13888 جريحًا منذ بدء العدوان

استُشهد 15 شخصًا وأُصيب 69 بجروح في الغارات الإسرائيلية ليوم الخميس 7 تشرين الثاني 2024، وفق التقرير اليوميّ لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.



وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3117 شهيدًا و13888 جريحًا.