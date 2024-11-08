وفد طبيّ جزائريّ في لبنان في زيارة حملت عنوان "الاسناد الصحيّ للبنان"

أكّد الوفد من مقر نقابة الصحافة أنّ أطبّاء جزائريين في جراحة الأعصاب والمخ والعظام والقلب سيقدمون على مدى 15 يومًا المساعدة الطبية للجرحى، ليثبتوا أنّ الجزائر تقف الى جانب لبنان وفلسطين.